Rahim ağzı kanserinden aşıyla korunun

Kanser, en korkulan hastalıkların arasında yer aldı. Önlenebilir bir kanser türü olan rahim ağzı kanserinde ise erken teşhis ve doğru tedavi kritik önem taşıdı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Behiye Pınar Göksedef ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Çokmert, 'Rahim ağzı kanseri farkındalık ayı' kapsamında düzenlenen etkinlikte HPV aşısının etkisine vurgu yaptı.







Sağlık Bakanlığı'nın HPV aşısının uygulanması yönündeki destekleyici çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Farkındalık ayı kapsamında HPV aşısını olan 18 yaşındaki öğrenci Derin Mina Bektaş, ailesinde kanser hikayesi olduğunu vurguladı. Annesi Nursen Şentürk'ün teşviki ve yönlendirmesi ile küçük yaşından bu yana rahim ağzı kanseri konusunda bilinçlenen Derin, ilk doz aşısını olduktan sonra tüm arkadaşlarını ve genç kızları HPV aşısı olmaya çağırdı.

