Rahim ağzı kanserinde yeni yöntem umut oldu

Rahim ağzı kanseri , kadınlarda en sık görülen 4. kan ser türünü oluşturuyor. Ölümlerin yaklaşık yüzde 90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor. Radyoterapi tedavisindeki ilerlemelere rağmen kanser, vakaların üçte birine yakınında nüks ediyor. Bu da yeni yaklaşımların gerekli olduğu anlamına geliyor.

İngiltere'de bilim insanları piyasada bulunan düşük maliyetli kemoterapi ilaçlarını kullanarak, rahim ağzı kan serinin tedavisinde son 20 yılın en önemli ilerlemesi olarak nitelendirdikleri bir yöntem geliştirdi. Yaklaşımın ölüm veya kanserin nüks etmesi riskini yüzde 35 oranında azalttığı tespit edildi. İlaçlar, bulantı, kusma ve saç dökülmesi gibi istenmeyen yan etkilere de sebep olabiliyor.

BADEM KAJU KALBİNİ KORU

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre yumurtanın yerine 25 ila 28 gram fındık, badem ve kaju fıstığı tüketmenin kalp hastalığı riskini yüzde 17, diyabet riskini yüzde 18 ve erken ölüm riskini yüzde 15 azaltabileceği tespit edildi. Ayrıca bir sosise eşdeğer olan 50 gram işlenmiş eti aynı miktarda baklagil, mercimek, nohut veya fasulyeyle değiştiren kişilerin kalp hastalığından ölme veya kalp hastalığına yakalanma riskinin yüzde 23 daha düşük olduğu belirlendi. İşlenmiş et yerine 28 ila 50 gram kuruyemiş yediklerindeyse ise riskin daha da fazla yüzde 27 düştüğü ifade edildi.



KEMİKLERE KIVIRCIK

Kıvırcık, demir, manganez, bakır, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve mineral yönünden zengindir. Vücutta metabolizma hızını arttırır. Dişleri güçlendirir.



BÖĞÜRTLEN GÜÇLEN

Kan şekerini düzenler. Beyni korur. Sindirimi geliştirir. Bağışıklığı artırır. Kemikleri güçlendir. Sadece bir bardak böğürtlen, önerilen günlük C vitamininin yarısını sağlar.



SİVİLCELERE MOR LAHANA

Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler.