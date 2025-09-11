Prostat kanseri fark edilmeden ilerliyor! Erkekler bu 1 muayeneyi ihmal ederse sonuç ağır olabilir

Bu nedenle özellikle ailesinde prostat kanseri riski olan ya da ailesel meme ve yumurtalık kanser i hikayesi olan kişilerde 45, olmayan hastalarda ise 50 yaşından sonra bu tür ürolojik kontroller öneriliyor. Prostat taraması sırasında yapılan muayene, hastaların doktora başvurmasındaki en büyük engeli oluşturuyor.

PSA'YA BAKILMALI...

Doç. Dr. Tombul, "Normal taramalarımızı, PSA kan testiyle ve makattan muayene ile yapıyoruz. Şüpheli bir durum tespit ettiğimizde prostat MR'ı ile kanser şüphesi olan lezyonun olup olmadığını araştırıyoruz. Herhangi bir lezyon tespit edilirse MR füzyon teknolojileriyle biyopsi alarak prostat olup olmadığını araştırıyoruz. Erken evrede tanı aldığımız zaman tedaviyi cerrahi ya da radyoterapi ile yapabiliyoruz. Cerrahiyi ise açık, laparoskopik ya da laparoskopi yardımlı robotik cerrahi yöntemlerinden biri ile gerçekleştirebiliyoruz." diyor.

Can düşmanı prostat (İHA)

Erken evrede tedavi yüzda 90 başarı gösteriyor. Ancak tanıda geç kalındığında kanserli hücreler yayılıyor. Bu nedenle belirti beklemeden yılda bir kez Ürolog'a muayene olmak gerekiyor.