Polikistik over sendromu her 4 kadından birinde depresyona yol açıyor

İKİ KRİTER VARSA TANI KONUR

Hasta kadınlarda erkeklik hormonlarının kanda yükselmesi, o yüksekliğe bağlı vücutta tüylenmede artış, sivilcelenme, ciltte yağlanma, saç dökülmesi ve kolay kilo alma gibi durumlar görülebilir. Bunun yanında ikinci olarak hastalık yumurtlama bozukluğu ile kendini gösterebilir. Bu durum ergenlik döneminden itibaren adet düzensizliği ile ortaya çıkmaktadır. Üçüncü kriter ise ultrason yapıldığında, çatlamamış yumurtaların oluşturduğu çoklu kist görüntüsüdür. Bu üç kriterden ikisinin varlığı ile tanı koyuyoruz. Bu hastalığın tanısı için ultrason şart değil.

Yumurtalık kisti (AA)OBEZİTENİN KARDEŞİDİR

Belirti ve bulgular, ergenlik dönemi, üreme çağı, yetişkinlik ve orta ileri yaşta farklılık gösteriyor. Aynı hastada genç yaşlardan yaşlılığa doğru değişen tabloyla farklı bulguları görmek mümkün. Bu nedenle kronik bir hastalık diyebiliriz, diyabet ve obezitenin kardeşi diye tanımlamak mümkün. Hastalık gelişiminde genetik faktörler, çevresel faktörler etkili, çocukluk döneminde özellikle bel çevresinden fazla kilo alımı, düzensiz ve dengesiz beslenme önemli risk faktörleri.

HER 4 KADINDAN BİRİNDE GELİŞİYOR

Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları, PKOS'lu kadınlarda sağlıklı kadınlara göre depresyon, kaygı bozukluğu, yeme bozukluğunun yaklaşık 4 kat daha sık görüldüğünü ortaya koydu. Bu durum hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Yaptığımız çalışmada, Türkiye'de her 4 PKOS'lu kadından birinde depresyon geliştiği tespit edildi.