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Pırasanın faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

Seven kadar sevmeyenin de olduğu pırasa, içerdiği A, C, K ve B6 vitaminleri ile sağlığı koruyor. Uzmanlar, pırasanın vücuda olan faydalarına dikkat çekiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Pırasanın faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

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Seven kadar sevmeyenin de olduğu pırasa, içerdiği A, C, K ve B6 vitaminleri ile sağlığı koruyor. Uzmanlar, pırasanın vücuda olan faydalarına dikkat çekiyor. Damarları koruyan, yüksek tansiyonu düşüren bu mucize sebzenin faydalarını sıralıyor:

- Romatizma ağrılarını azaltır.
- Akciğer kanserini önler.
- Kemikleri güçlendirir.
- Antioksidandır. Kanserden korur.
- Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır.
- Kan akışını hızlandırır. Beyni korur.
- Hazım problemlerini azaltır.
- Böbreklerin çalışmasını düzenler.
- Kum ve taşların dökülmesini sağlar.

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