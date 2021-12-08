Papatya çayı gribin ilacı (Sağlık haberleri)

Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Kas gevşetici etkisiyle ağrıları keser. Kan şekerini dengeler. Öksürüğü giderir. Migren ağrısını dindirir.

BÖBREKLERE ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, kolesterolü düşürür. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Kalbi güçlendirir. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır.

MUTSUZLUĞU BİTTERİN

Birçoğumuz kendimizi kötü hissettiğimizde bir kalıp çikolataya uzanıyoruz. Güney Kore'deki yeni bir araştırmaya göre, birkaç kare bitter çikolatanın gerçekten ruh halimizi iyileştirebildiği ortaya çıktı. Günde toplam 30 gram yüzde 85 bitter çikolata yiyen sağlıklı yetişkinlerin, içinde daha az kakao bulunan veya hiç çikolata yemeyen sağlıklı yetişkinlere kıyasla daha mutlu olduğu bulundu. Uzmanlar, çikolatanın ölçülü yenmesi gerektiğini söylüyor. Çikolata üretiminde kullanılan kakao, ayrıca bağışıklık sistemini destekliyor. Kanser, bunama, artrit, kalp hastalığı ve felç gibi

hastalık riskini azaltıyor.

KOLESTEROLE LEBLEBİ

Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler. Diyabeti engeller.

GENÇLİK İKSİRİ AHUDUDU

Ahududu, doğal ağrı kesicidir. Hafızayı güçlendirir. Cildi besler. Kırışıklığı engeller. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Sperm kalitesini yükseltir. Doğurganlığı artırır.