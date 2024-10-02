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Paketli gıdaların kalp krizini tetiklediğini biliyor muydunuz?

Kalp krizi kaynaklı ölüm oranları son yıllarda artış gösteriyor. Dr. Öğr.Üyesi Gürkan Karaca, “Artan hareketsiz, sağlıklı yaşam koşulları, paketli, ambalajlı, fast-food gıda tüketimindeki artış kalp sağlığını bozuyor” diye belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024
Paketli gıdaların kalp krizini tetiklediğini biliyor muydunuz?

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Türkiye'de her iki ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Kalp damar hastalıkları nedeniyle meydana gelen erken ölümleri önlemek ise basit alışkanlarla mümkün oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Karaca, kalp sağlığıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor:

GÖĞÜSTE ANİ BAŞLAYAN AĞRIYA DİKKAT EDİN
Kalp krizinin semptomlarını tanımak, geleceğimizi veya bir başkasının geleceğini riske atmamak için çok önemlidir. Kalp krizinde ağrı genellikle göğüste, göğüs kemiğinin arkasında ortalanır. Kollara, boyuna, çeneye, omuzlara ve sırta yayılabilir. Bu nedenle ani başlayan ve hızla yükselen; sol kol ağrısı veya uyuşma, sırt ağrısı, göğüs-çene ağrısı, karın ağrısı, göğüste baskı veya yanma varsa bu semptomları ihmal etmeyin ve derhal 112'den destek isteyin. Zamanla yarıştığınızı unutmayın.

HAFTADA EN AZ 3 GÜN BALIK TÜKETİN
Kalp damar sağlığınızı korumak, kolesterol düzeylerinizi azaltmak ve tansiyonunuzu dengelemek için beslenmenize erken hasat soğuk sıkım zeytinyağını, Omega 3'ten zengin hayvansal ve bitkisel besinleri (deniz ürünleri, kabak çekirdeği, keten tohumu, chia tohumu, semizotu, ceviz gibi), lifli besinleri ekleyebilirsiniz. Haftada en az 3 gün yağlı balık tüketin. Somon, hamsi, uskumru, sardalya gibi Omega 3 zengini balıkları tüketmek beyninize ve kalbinize ziyafet demektir. Fakat pişirme yöntemine dikkat etmelisiniz. Haşlama, fırında, ızgara veya buğulama yöntemlerini kullanın.

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