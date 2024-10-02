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Tuz tüketimi kalp sağlığını nasıl etkiler?

Kan basıncını düşürmek ve kalp hastalığı riskini azaltmak için Amerikan Kardiyoloji Derneği günde 2 bin 300 miligramdan (1 tatlı kaşığı) fazla sodyum tüketilmemesini önerdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024
Tuz tüketimi kalp sağlığını nasıl etkiler?

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Kan basıncını düşürmek ve kalp hastalığı riskini azaltmak için Amerikan Kardiyoloji Derneği günde 2 bin 300 miligramdan (1 tatlı kaşığı) fazla sodyum tüketilmemesini önerir. Sadece 1 gram tuz 400 mg sodyum içerir. Konserve gıdalar, kuru meyveler, salça, ketçap, hardal, soya sosu, hazır salata sosları, bulyonlar, salamura zeytin, hazır peynirler, ambalajlı ekmekler, tütsülenmiş yiyecekler ve soda gizli sodyum kaynaklarıdır. Hastalıklardan korunmak istiyorsanız, günde 5 gramdan daha fazla tuz tüketmemelisiniz.

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