Osteoporoz yani kemik erimesi ilerleyen yaşlarda kırıklara yol açıyor! Korunmayı yolu ise sağlıklı beslenme ve düzenli kontrol

İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Osteoporoz yani kemik erimesi de yaşlılığa bağlı problemlerin başında geliyor. Yaşam kalitesini düşüren ve ciddi komplikasyonlara yol açan bu hastalıkta erken tedavi önem taşıyor. Dr. Gül Erden Hocaoğlu, kemik erimesinin en önemli belirtisinin yaygın vücut ağrısı olduğunu belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor.
KRİTİK YAŞ 30!
Osteoporoz, kemikteki yapımın yıkımı karşılayamadığı durum olarak tanımlanıyor. 30'lu yaşlardan sonra kemik yapımı duruyor. Yıkım, daha fazla oluyor. Yaşlanmaya bağlı olarak kemik kütlesi azalıyor. Kemik erimesini beraberinde getiriyor.
SİNSİ İLERLİYOR
Erken evrede belirti vermeyen osteoporoz, ancak ilerleyen süreçte ciddi şikayetlere neden oluyor. Hocaoğlu, "Kemik erimesi ileri dönemde belirti vermeye başlıyor. Kemik kütlesindeki azalma ile birlikte hastalarda kemik kırığına, çökmelerine bağlı olarak ağrı görebiliyoruz. Boyun kısalması, eğri postür, kemiklerin kolay kırılabilir hale gelmesi de osteoporozda ortaya çıkan semptomlar arasında yer alır. Osteoporoz gelişiminde etkili olan risk gruplarından biri değiştirilemez faktörler. İleri yaş, kadın cinsiyet, ailede kemik erimesi öyküsü olması bir kişide osteoporoz görülme ihtimalini artıran değiştirilemez etkenler" uyarısında bulunuyor.