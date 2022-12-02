Osteoporoz yani kemik erimesi ilerleyen yaşlarda kırıklara yol açıyor! Korunmayı yolu ise sağlıklı beslenme ve düzenli kontrol





CEVİZ YAĞI MUCİZESİ

İçerdiği sağlığa faydalı yağlar sayesinde ceviz, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Kalp sağlığını iyileştiren, kan şekerini dengeleyen cevizin yağı da kendisi gibi mucizeler yaratıyor. ABD'li bilim adamlarının araştırmasına göre ceviz yağının sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor: İçerdiği Omega-3 sayesinde cilt sağlığını korur. Kronik iltihabı azaltır. Kan basıncını dengeler. Kalp ve damar sağlığını korur. Yüksek kan şekerinin böbreklere zararının engeller. Kolesterolü düşürür. İnme riskini azaltır. Meme, kolon ve prostat kanserine karşı koruma sağlar.



TARÇINLA DİŞLER KESKİN

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir. Diş ağrısını dindirir. Kanı temizler.



KİLOLARA KARŞI KAJU

Sevilen kuruyemişlerden kaju günde 10 adet yendiğinde ruh sağlığını da iyileştirir. Kanserli hücreleri küçültür. Kemikleri güçlendirir. Baş ağrısını dindirir. Kilo vermeyi sağlar.

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