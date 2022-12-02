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    Osteoporoz yani kemik erimesi ilerleyen yaşlarda kırıklara yol açıyor! Korunmayı yolu ise sağlıklı beslenme ve düzenli kontrol

    Kemik erimesi, ilerleyen yaşlarda kırıklara yol açıyor. Tiroit ve romatizma, riski artırıyor. Korunmanın yolu sağlıklı beslenmekten ve düzenli kontrolden geçiyor. İşte sizler için derlediğimiz 2 Aralık TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Kemik erimesinin suç ortağı tiroit

    İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Osteoporoz yani kemik erimesi de yaşlılığa bağlı problemlerin başında geliyor. Yaşam kalitesini düşüren ve ciddi komplikasyonlara yol açan bu hastalıkta erken tedavi önem taşıyor. Dr. Gül Erden Hocaoğlu, kemik erimesinin en önemli belirtisinin yaygın vücut ağrısı olduğunu belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor.



    KRİTİK YAŞ 30!
    Osteoporoz, kemikteki yapımın yıkımı karşılayamadığı durum olarak tanımlanıyor. 30'lu yaşlardan sonra kemik yapımı duruyor. Yıkım, daha fazla oluyor. Yaşlanmaya bağlı olarak kemik kütlesi azalıyor. Kemik erimesini beraberinde getiriyor.



    SİNSİ İLERLİYOR
    Erken evrede belirti vermeyen osteoporoz, ancak ilerleyen süreçte ciddi şikayetlere neden oluyor. Hocaoğlu, "Kemik erimesi ileri dönemde belirti vermeye başlıyor. Kemik kütlesindeki azalma ile birlikte hastalarda kemik kırığına, çökmelerine bağlı olarak ağrı görebiliyoruz. Boyun kısalması, eğri postür, kemiklerin kolay kırılabilir hale gelmesi de osteoporozda ortaya çıkan semptomlar arasında yer alır. Osteoporoz gelişiminde etkili olan risk gruplarından biri değiştirilemez faktörler. İleri yaş, kadın cinsiyet, ailede kemik erimesi öyküsü olması bir kişide osteoporoz görülme ihtimalini artıran değiştirilemez etkenler" uyarısında bulunuyor.



        TEŞHİS VE TEDAVİSİ...
        Osteoporozun teşhisi mineral yoğunluğu ölçümü ile konuluyor. Tedavisi ise hastada kemik kırığı görülme riskine göre planlanıyor. Eğer hasta kırık açısından yüksek risk taşımıyorsa ilaç tedavisi başlamak yerine çeşitli yaşam tarzı değişikleri yapılıyor.



        İLAÇLAR MASUM DEĞİL
        Bazı hastalıklar hatta ilaçlar da osteoporoza zemin hazırlıyor. Çölyak, inflamatuar bağırsak hastalığı, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, kanser, multipl miyelom, romatoid artrit hastalarında kemik erimesi görülme ihtimalini artırıyor.



        CEVİZ YAĞI MUCİZESİ
        İçerdiği sağlığa faydalı yağlar sayesinde ceviz, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Kalp sağlığını iyileştiren, kan şekerini dengeleyen cevizin yağı da kendisi gibi mucizeler yaratıyor. ABD'li bilim adamlarının araştırmasına göre ceviz yağının sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor: İçerdiği Omega-3 sayesinde cilt sağlığını korur. Kronik iltihabı azaltır. Kan basıncını dengeler. Kalp ve damar sağlığını korur. Yüksek kan şekerinin böbreklere zararının engeller. Kolesterolü düşürür. İnme riskini azaltır. Meme, kolon ve prostat kanserine karşı koruma sağlar.

        TARÇINLA DİŞLER KESKİN
        Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir. Diş ağrısını dindirir. Kanı temizler.

        KİLOLARA KARŞI KAJU
        Sevilen kuruyemişlerden kaju günde 10 adet yendiğinde ruh sağlığını da iyileştirir. Kanserli hücreleri küçültür. Kemikleri güçlendirir. Baş ağrısını dindirir. Kilo vermeyi sağlar.

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        Haberler Sağlık Osteoporoz yani kemik erimesi ilerleyen yaşlarda kırıklara yol açıyor! Korunmayı yolu ise sağlıklı beslenme ve düzenli kontrol
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