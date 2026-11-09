Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ bağışına bir engelin olmadığını söylüyor.

DİNEN SAKINCA YOK

Diyabet, hipertansiyon, hepatit veya geçirilmiş kanser gibi bir sağlık sorunlarının, kişinin bağış beyanında bulunmasına engel oluşturmadığını vurgulayan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem Çakır, "Beyin ölümü gerçekleştiğinde hangi organların nakil için uygun olduğuna, yapılan tıbbi değerlendirmelerin ardından ilgili kurul karar veriyor. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi farklı organları ise bağışlandığında birden fazla hastaya nakledilebiliyor. Kornea ve kalp kapağı gibi dokular da başka hastaların tedavisinde kullanılabiliyor. Organ bağışına yönelik çekincelerden biri de dinî kaygılar oluyor. Oysa Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ bağışına bir engelin olmadığını söylüyor" ifadesini kullanıyor.