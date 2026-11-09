Organ bağışında yeni dönem! e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabiliyor: 33 bin kişi umut bekliyor
Türkiye'de 33 bin kişi organ nakli için umutla beklerken uzmanlardan önemli bir çağrı geldi. Tek bir bağışın birden fazla hayatı kurtarabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Berber ve Prof. Dr. Ülkem Çakır, organ bağışının artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital ortamda yapılabildiğini belirtti. Uzmanlar, beyin ölümü ve organ bağışıyla ilgili yanlış bilinenleri de anlattı.
Organ bağışı, artık dijital ortamda yapılabiliyor. 33 bin kişi kendilerine hayat verecek organı bekliyor. Prof. Dr. İbrahim Berber ve Prof. Dr. Ülkem Çakır, "Birkaç dakikanız, birden fazla hayata umut olabilir" diyor. Türkiye'de 2025 yılında 5 bin 206 organ nakli gerçekleştirildi. Bunların 4 bin 343'ü canlı vericiden yapılırken, sadece 863'ü beyin ölümü gerçekleşmiş vericilerden yapıldı. Nakillerin yaklaşık yüzde 83'ünü canlı vericili, yüzde 17'sini kadavra vericili nakiller oluşturdu. Ülkemizde milyon nüfus başına düşen bağışçı sayısı 5,62'de kalırken, Avrupa'da bu rakam ortalama 25 civarında bulunuyor.
İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Berber, "Nakil merkezlerimizin kalitesi, donanımı ve yetişmiş insan gücümüz sayesinde toplam nakil sayımız oldukça yüksek. Ancak beyin ölümü gerçekleşen kişilerden yapılan bağışlar hâlâ istenilen düzeyde değil. Bekleme listesindeki 33 bin kişi, her an bulunacak uygun bir organla hayata yeniden başlamanın umudunu taşıyor. Bugün organ bağışı e-Devlet veya e-Nabız üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor. Bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri organ bağışıdır" diyor.
BEYİN ÖLÜMÜ BİTKİSEL HAYAT DEĞİLDİR
Bağışın önündeki önemli engellerden birini, beyin ölümünün bitkisel hayatla karıştırılması oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Berber, "Beyin ölümü bitkisel hayat değildir. Kişi hayattayken organ bağışında bulunmuş olsa bile bu karar tıbbi bakımını hiçbir şekilde etkilemez. Hastaya uygulanabilecek bütün tedaviler eksiksiz olarak yapılır. Organ bağışı ancak yoğun bakım koşullarında, beyin ölümünün saptanmasının ardından gündeme gelir" diye konuşuyor.
DİNEN SAKINCA YOK
Diyabet, hipertansiyon, hepatit veya geçirilmiş kanser gibi bir sağlık sorunlarının, kişinin bağış beyanında bulunmasına engel oluşturmadığını vurgulayan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem Çakır, "Beyin ölümü gerçekleştiğinde hangi organların nakil için uygun olduğuna, yapılan tıbbi değerlendirmelerin ardından ilgili kurul karar veriyor. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi farklı organları ise bağışlandığında birden fazla hastaya nakledilebiliyor. Kornea ve kalp kapağı gibi dokular da başka hastaların tedavisinde kullanılabiliyor. Organ bağışına yönelik çekincelerden biri de dinî kaygılar oluyor. Oysa Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ bağışına bir engelin olmadığını söylüyor" ifadesini kullanıyor.