Ancak bu alışkanlığın göz sağlığına zarar verebileceğine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, "Gözleri ovuşturmak korneaya zarar verebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Özellikle sürekli ve şiddetli ovuşturma, korneanın incelerek öne doğru sivrileştiği keratokonus hastalığının gelişme ve ilerleme riskini artırabilir.

Göz alerjisine bağlı kaşıntı nedeniyle gözleri sürekli ovuşturmak, korneaya zarar verebiliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Şiddetli göz alerjileri de tedavi edilmediğinde korneada hasara ve leke oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle kaşıntıyı ovuşturarak gidermeye çalışmak yerine, nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi planlamak için göz hekiminden destek alınmalı" diyor.