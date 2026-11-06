Göz alerjisinde bu alışkanlığa dikkat! Gözleri ovuşturmak keratokonus riskini artırabilir
Göz alerjisine bağlı kaşıntı nedeniyle gözleri sürekli ovuşturmak, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, bu alışkanlığın korneaya zarar verebileceğini ve keratokonus hastalığının gelişme riskini artırabileceğini belirtti. Özellikle sonbahar ve kış aylarında göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken 7 önemli öneriyi sıraladı.
Ancak bu alışkanlığın göz sağlığına zarar verebileceğine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, "Gözleri ovuşturmak korneaya zarar verebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Özellikle sürekli ve şiddetli ovuşturma, korneanın incelerek öne doğru sivrileştiği keratokonus hastalığının gelişme ve ilerleme riskini artırabilir.
Şiddetli göz alerjileri de tedavi edilmediğinde korneada hasara ve leke oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle kaşıntıyı ovuşturarak gidermeye çalışmak yerine, nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi planlamak için göz hekiminden destek alınmalı" diyor.
GÖZLER KAŞINMAMALI
Uslu, sonbahar ve kış aylarında göz alerjisinden korunmak ve göz kuruluğuna bağlı şikâyetleri azaltmak için 7 öneriyi paylaşıyor:
Dışarı çıkarken gözleri rüzgârdan koruyan, göz çevresini saran güneş gözlükleri kullanılmalı.
Dışarıdan gelindiğinde eller ve yüz yıkanmalı. Toz ve alerjenlerle yoğun temas sonrasında duş alınmalı.
Ev içi alerjenleri azaltmak için nemli bezle toz alınmalı, yatak çarşafları ve yastık kılıfları düzenli yıkanmalı.
Isıtıcı ve klimaların havasının doğrudan yüze gelmesinden kaçınılmalı, ortam aşırı ısıtılmamalı. Küf ve ev tozu akarlarının çoğalmasını önlemek için aşırı nemden de kaçınılmalı.
Kaşıntıyı hafifletmek için temiz bir bezle kapalı göz kapaklarına soğuk kompres uygulanabilir.
Suni gözyaşı ve alerjiye yönelik göz damlaları hekim önerisiyle kullanılmalı.
Gözler kaşınmamalı ve ovuşturulmamalı. Devam eden şikâyetlerde göz hekimine başvurulmalı.