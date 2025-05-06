Organ bağışı 50’den fazla hayata umut olabilir

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Burak Işık, bir kişinin organ ve dokularını bağışlamasıyla 50'nin üzerinde insanın ya hayatını kurtardığını ya da yaşam kalitesini artırdığını anlattı. Organ bağışı konusundaki farkındalığın hala istenilen düzeyde olmadığını ifade eden Işık, Türkiye'de 2023 itibarıyla 35 bin kişinin organ nakli beklediğini söyleyerek, "Bu hastaların büyük çoğunluğu, uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybediyor. Organ bağışına dair önyargıları yıkmak, bu konuda konuşmak ve bilgi sahibi olmak zorundayız. Sessizlik, kayıpları büyütür" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN