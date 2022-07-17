Ömür törpüsü karaciğer yağlanması (Sağlık haberleri)

Karaciğer yağlanması, ülkemizde her 4 kişiden birinde görülüyor. Tedavi edilmezse siroza, hatta karaciğer kanserine bile yol açabiliyor! Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Yönal, karaciğer yağlanmasında erken tedavinin önemine dikkat çekiyor. "Akdeniz beslenme modeliyle beslenilmeli. Mümkünse her gün yürüyüş yapılmalı. Alkol tüketiminden kaçınılmalı. Günde 3 fincan kahvenin karaciğerde olumlu etkileri vardır" diyor.

ELDE VAR KOLESTEROL

Kolesterol, toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Atardamarları daraltan bu hastalık ilerleyen dönemde kalp krizine yol açabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, yüksek kolesterolün bacak ve ayaklarda uyuşmaya yol açtığını belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Kolesterol, damarlarda kan akışını zayıflatır. Bu, tırnaklarınızın altlarında koyu çizgiler bırakır. Bacak atardamarlarınız tıkandığında yeterli ve gerekli miktarda oksijenden zengin kan alt kısmına ulaşmaz. Bacağınızı ağır ve yorgun hissedersiniz. Kolesterol düzeyi yüksek olan çoğu insan, bacaklarda yanma ağrısından şikayet eder. Kan akışındaki azalma, oksijenden zengin kanın kollara ve ayaklara ulaşmasını engelleyerek karıncalanmaya da neden olabilir.

KEMİKLERE HURMA

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendiren hurma, tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Tatlı krizlerini önleyerek kan şekerini dengeler. Bol liflidir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlığı önler. kalp ve damar sağlığını korur. Kemikleri de korur.

ALZHEİMER'A KARŞI TARÇIN

Antioksidan içeriğe sahip tarçın, kolesterolü düşürür. İnsülin direncinin kırılmasında etkilidir. Bu sayede diyabetle mücadele eder. Şeker hastalığından korur. Alzheimer ve Parkinson'la savaşır. Kalp hastalıklarını önler. Tokluk hissini artırır.

PANCAR KANSERİ KOVAR

Vitamin deposu kırmızı pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını destekler. Alzheimer'la savaşır. Tansiyonu dengeler. Kalbi korur. Kansere savaş açar. Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır. Bağırsak kanserini de engeller.

GÖZLERE C VİTAMİNİ

İlerleyen yaş, göz sağlığını tehdit ediyor. Özellikle katarakt, 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, antioksidan ve C vitamininden zengin besinlerin katarakt riskini azalttığına değiniyor. Akdeniz tipi beslenmeyi tavsiye ediyor.

AĞRILARI 12'DEN VURUN!

Dyt. Betül Merd, ağrı kesici 12 besini sıralıyor:

KIRMIZI ÜZÜM: Sırt ve eklem ağrısını dindirir.

ZENCEFİL: Adet sancısı ve eklem ağrısını keser.

PAPATYA: Sinir sistemini rahatlatır. Kas gevşeticidir.

SOYA: Diz ağrılarını bitirir.

ZERDEÇAL: İltihaplı romatizma ağrılarını hafifletir.

KİRAZ: Ağrıları azaltır.

KAHVE: Soğuk algınlığına iyi gelir. Bağ ağrısını azaltır.

BALIK: Migreni bitirir.

KABAK ÇEKIRDEĞİ: Kemik ağrılarını azaltır.

NANE: Ağrılı krampları keser.

CEVİZ: Kas sağlığını korur.

SARIMSAK: Günde 2-3 diş sarımsak kas ve kemik ağrılarına iyi gelir.