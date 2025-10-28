Okul çağındaki çocuklar gıda zehirlenmesine karşı risk altında

Gıda zehirlenmeleri, özellikle okul çağındaki çocukları tehdit ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Altuncu, "Beslenme çantalarındaki uygun saklanmayan gıdalar, kantin ürünleri ve dışarıdan alınan yiyecekler, çocukların sağlığını riske atıyor. Özellikle yoğurt, süt, tavuk gibi çabuk bozulan gıdalar sıcak havalarda çok daha risklidir.

Gıda zehirlenmesi, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler basit bir rahatsızlık gibi düşünülmemeli. Özellikle küçük yaş gruplarında sıvı kaybı çok hızlı gelişir ve bu durum hayati tehlike oluşturabilir" diyor.