Soğuk havalarla birlikte bağışıklık sistemi zayıflıyor: Bağışıklık için sofranızı çeşitlendirin

Soğuk havalarla birlikte bağışıklık sistemi zayıflıyor. Vücut hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı Aydın, özellikle beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Aydın, "Portakal ve mandalina gibi klasik vitamin kaynaklarının yanı sıra kırmızı biber, brokoli, kivi, zencefil ve zerdeçal gibi besinler bağışıklığı güçlendirmek için kullanılabilir" diyor.

Ayrıca protein kaynaklarının çeşitlendirilmesi, fermente gıdalar ve günde 6-8 bardak su tüketiminin yanı sıra düzenli uyku ve hareketin de bu dönemde bağışıklığın korunmasında büyük önem taşıdığını söylüyor.