Obezitenin suç ortağı prostat!

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırma, korkutucu tabloyu gözler önüne seriyor. Buna göre son 40 yılda ülkemizde obezite oranı hızla artıyor. Beslenme ve fiziksel aktivitedeki değişim, hareketsizlik obezite sorununa davetiye çıkarıyor.

Obezite, başka hastalıkları da beraberinde getiriyor. Kalp damar hastalıklarını tetikliyor. Yanlış beslenme, kanseri de çağırıyor. Yapılan araştırmalar obezite hastalarında meme, yumurtalık, prostat, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve bağırsak kanserinin daha sık görüldüğünü gösteriyor.