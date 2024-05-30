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Obezite demek rahim kanseri demek

Kadınların korkulu rüyası rahim kanserinin görülme sıklığı artıyor. Doç. Dr. Baki Erdem, obezitenin kanser riskini 3 kat artırdığını söylüyor. “Menopoz sonrası kanamaya dikkat edin” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Obezite demek rahim kanseri demek

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Dünyada her yıl 290 bin, ülkemizde de yaklaşık 7 bin kadına gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanser türü olan rahim kanseri tanısı konuyor. Ülkemizde özellikle obezitenin yaygınlaşmasıyla birlikte rahim kanserinin görülme sıklığı artıyor. Zira obezite rahim kanseri riskini 3 kat yükseltiyor. Genellikle menopoz sonrasında gelişse de rahim kanserlerinin yüzde 5'i 40 yaş altında görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Baki Erdem, rahim kanserinin erken teşhis edildiğinde genellikle sadece cerrahi yöntemle tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Rahim kanserinin rahim ağzı kanseri gibi tarama testi yoktur. Dolayısıyla yıllık jinekolojik muayeneler ve beklenmedik anormal vajinal kanamalarda jinekolojik kontroller önem taşıyor. Özellikle kanser için risk faktörleri mevcut ise jinekolojik tarama sıklığı hastalara göre arttırılabiliyor" diyor. Kanserle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

PELVİK AĞRISINA DİKKAT!
Rahim kanseri, 'rahim içini döşeyen zardan (endometrium kanseri)' ve 'rahim duvarını oluşturan kas tabakasından' kaynaklanan olmak üzere iki gruba ayrılıyor. En yaygın olarak rahim iç zarından kaynaklanan tipi görülüyor. Rahim kanserinin en sık ve ilk görülen belirtisi ise menopoz sonrasında beklenmedik anormal vajinal kanama oluyor. Menopoz sonrası kanamaların yüzde 10'unda rahim kanseri saptanıyor. Rahim kanseri üreme çağındaki kadınlarda normal adet döngüsü dışında fazla miktarda ya da düzensiz kanamalar şeklinde de bulgu verebiliyor. Pelvik ağrısı, cinsel ilişki sırasında ağrı ve kilo kaybı bu kanserin diğer belirtilerini oluşturuyor.

ÖSTROJEN FAZLALIĞI TETİKLİYOR
Östrojen fazlalığı rahimdeki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmalarını ve kansere dönüşmelerini tetikleyebiliyor. Bu nedenle östrojen hormonunu fazla miktarda artıran faktörler kanser için risk oluşturabiliyor. Tanı endometrial biyopsi ile konuyor. Tanı konulduktan sonra hastalığın yaygınlığı ile ilgili şüphe varsa, genellikle MR yöntemiyle karın içi görüntülemesine başvuruluyor. Son yıllarda bilimsel gelişmeleri ışığında operasyon laparoskopik olarak yapılıyor.

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