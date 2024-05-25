O derde şifa kaynağı oluyor! Püskülünü sakın çöpe atmayın!

Mısır püskülü çayı, binlerce yıldır geleneksel Çin tıbbında kullanılan doğal bir içecektir. Mısırın püskül kısmı, genellikle mısırın tanelerinden ayrılarak atılır, ancak aslında sağlık açısından oldukça değerlidir. İşte mısır püskülü çayının yapımı ve sağlık faydaları...
MALZEMELER
🌽 Bir avuç mısır püskülü
🌽 2-3 bardak su
🌽 Bal veya limon dilimleri (isteğe bağlı, tatlandırmak için)
YAPILIŞI
🌽 Bir tencereye suyu koyun ve kaynatın.
🌽 Kaynayan suya mısır püsküllerini ekleyin.
🌽 Ateşi kısın ve mısır püskülleri suyun içinde yaklaşık 10-15 dakika demlenene kadar kaynatmaya devam edin.
🌽 Demlenen çayı ocaktan alın ve isteğe bağlı olarak bal veya limon dilimleri ekleyerek tatlandırın.
🌽 Çayı bir süzgeç veya süzgeçle süzerek bardaklara dökün.
🌽 Sıcak olarak servis edebilirsiniz.