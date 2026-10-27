KOAH, dünya genelinde her 10 kişiden birini etkiliyor. Her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, KOAH hakkında bilinmesi gereken 5 önemli noktayı anlatıyor:

Sigara dumanı, zararlı gaz ve parçacıklar hava yollarında (bronşlarda) daralma, akciğer dokusunda harabiyet ve hava keseklerinde (alveollerde) genişleme gibi yapısal değişikliklere neden olmaktadır. Bu nedenle tütün ve tütün ürünleri içilen ortamlardan uzak durmak son derece önemlidir.

3 ÖNEMLİ BELİRTİ

KOAH hastalarında en sık görülen belirtiler; nefes darlığı, öksürük ve balgamdır. Şikayetler sinsi bir şekilde başlar ve giderek şiddetlenir. Kesin tanı için "Solunum Fonksiyon Testi' ve 'Nefes Ölçüm Testi' yapılması gerekir.

Sigara dumanı ve hava kirliliği KOAH riskini artıran önemli etkenler arasında bulunuyor.

ATAK SIKLIĞI AZALIR

KOAH'da solunum yollarını genişletmek ve hastanın şikayetlerini azaltmak için belli cihazların yardımıyla solunum yoluyla uygulanan nefes açıcı ilaçların doğru ve düzenli kullanılması çok önemlidir. İlaçlar dışında hastalığın ilerleyen dönemlerinde evde sürekli oksijen veya solunum cihazlarının kullanılması da gerekebilir.

SİGARA, EN TEMEL ETKEN

KOAH hastalarının yaklaşık yüzde 80'i sigara içen kişilerdir. Elektronik sigara da çok ciddi bir diğer tehlikedir. Gebelikte sigara içilmesi ise anne karnındaki bebek için de doğrudan risk oluşturmaktadır. Sigara içen annelerde erken doğum, bebeklerde düşük doğum ağırlığı daha sıktır, ayrıca akciğer gelişimi olumsuz etkilenir.