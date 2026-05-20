Nane yağı yüksek tansiyonu düşürür mü? 20 günlük deneyin bilimsel sonuçları

Araştırmaya göre nane yağının içerisinde bulunan mentol ve flavonoidler, damar yapısı üzerinde olumlu etki oluşturabilecek bileşenler arasında gösteriliyor.

Sinclair, mevcut ilaçların her zaman uzun vadede yeterli sonuç vermediğini ve bazı hastalarda yan etkilerin ortaya çıkabildiğini söyledi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Jonnie Sinclair, yüksek tansiyonun dünya genelinde kalp hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Nane yağı kullanan grupta sistolik tansiyon ortalama 8,5 mmHg geriledi.

MİLYONLARCA KİŞİ İÇİN YENİ BİR ALTERNATİF GÜNDEMDE

Uzmanlara göre araştırmanın en dikkat çekici tarafı, uygulamanın son derece düşük maliyetli olması.

Nane yağının hem kolay ulaşılabilir hem de düşük kalorili bir ürün olması nedeniyle, özellikle hafif hipertansiyon yaşayan milyonlarca kişi için destekleyici bir seçenek haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, sonuçların umut verici olmasına rağmen daha geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılması gerektiğinin de altını çiziyor.

Çalışma, bilimsel hakemli dergi PLOS One'da yayımlandı.

