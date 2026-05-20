Nane yağı yüksek tansiyonu düşürür mü? 20 günlük deneyin bilimsel sonuçları
ABD’de yapılan ve saygın bilimsel dergi PLOS One’da yayımlanan yeni bir araştırma yüksek tansiyon hastaları için umut oldu. 20 gün boyunca uygulanan nane yağı deneyi, kan basıncını (sistolik tansiyonu) ortalama 8,5 mmHg düşürdü. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren o araştırmanın tüm detayları.
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, nane yağının yüksek tansiyon üzerinde dikkat çekici bir etkisi olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, düzenli kullanılan düşük doz nane yağının kan basıncını düşürdüğünü belirledi. Araştırma, özellikle hafif tansiyon problemi yaşayan bireyler için doğal ve düşük maliyetli bir alternatif ihtimalini gündeme taşıdı.
20 GÜNLÜK DENEYDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
University of Central Lancashire araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 40 yetişkin incelendi. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı.
Bir gruba 20 gün boyunca günde iki kez 100 mikrolitre nane yağı verildi. Diğer gruba ise aktif bileşen içermeyen nane aromalı plasebo uygulandı.
Araştırma sonunda nane yağı kullanan grupta sistolik kan basıncının yani tansiyon ölçümündeki büyük değerin ortalama 8,5 mmHg düştüğü tespit edildi. Plasebo grubunda ise kayda değer bir değişim görülmedi.
SADECE TANSİYON DEĞİL GENEL SAĞLIK VERİLERİ DE İNCELENDİ
Bilim insanları çalışma boyunca yalnızca tansiyon değerlerini takip etmedi. Katılımcıların:
- Kalp atış hızı
- Uyku kalitesi
- Ruh hali
- Vücut ölçümleri
- Kan değerleri
- Diyastolik tansiyon seviyeleri
gibi birçok farklı sağlık verisi de analiz edildi.
Araştırmacılar, nane yağının genel olarak iyi tolere edildiğini ve ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirtti.
"DÜŞÜK MALİYETLİ VE ERİŞİLEBİLİR BİR SEÇENEK OLABİLİR"
Çalışmanın başyazarı Dr. Jonnie Sinclair, yüksek tansiyonun dünya genelinde kalp hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti.
Sinclair, mevcut ilaçların her zaman uzun vadede yeterli sonuç vermediğini ve bazı hastalarda yan etkilerin ortaya çıkabildiğini söyledi.
Araştırmaya göre nane yağının içerisinde bulunan mentol ve flavonoidler, damar yapısı üzerinde olumlu etki oluşturabilecek bileşenler arasında gösteriliyor.
MİLYONLARCA KİŞİ İÇİN YENİ BİR ALTERNATİF GÜNDEMDE
Uzmanlara göre araştırmanın en dikkat çekici tarafı, uygulamanın son derece düşük maliyetli olması.
Nane yağının hem kolay ulaşılabilir hem de düşük kalorili bir ürün olması nedeniyle, özellikle hafif hipertansiyon yaşayan milyonlarca kişi için destekleyici bir seçenek haline gelebileceği değerlendiriliyor.
Bununla birlikte araştırmacılar, sonuçların umut verici olmasına rağmen daha geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılması gerektiğinin de altını çiziyor.
Çalışma, bilimsel hakemli dergi PLOS One'da yayımlandı.