Beyne açılan gizli pencere: El yazısı Alzheimer’ın habercisi mi?

Dijital cihazların günlük yaşamda yaygınlaşmasıyla birlikte el yazısı giderek daha az kullanılıyor. Ancak uzmanlar, kalemle yazı yazmanın beyin sağlığı hakkında kritik ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yapılan yeni bir çalışma, el yazısındaki değişimlerin Alzheimer ve benzeri bilişsel bozuklukların erken teşhisinde kullanılabileceğini gösterdi.

EL YAZISI BEYİNDEKİ DEĞİŞİMLER ORTAYA ÇIKARABİLİR

Portekiz'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, el yazısının bilişsel gerilemeyi anlamada önemli bir araç olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre yazı yazarken ortaya çıkan hareket düzeni, hız ve koordinasyon farklılıkları, beynin işleyişindeki değişimlere dair erken sinyaller verebilir.

Araştırma, Portekiz'deki Evora Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada, yaşları 62 ile 99 arasında değişen ve bakım evlerinde yaşayan 58 kişi incelendi. Katılımcıların 38'ine bilişsel bozukluk teşhisi konulurken, 20 kişinin bilişsel açıdan sağlıklı olduğu belirtildi.

EL YAZISI SADECE MOTOR BECERİ DEĞİL

Araştırmacılar, yazı yazmanın yalnızca fiziksel bir hareket olmadığını, aynı zamanda beynin planlama, hafıza ve yürütücü kontrol süreçlerini aynı anda çalıştırdığını vurguladı.

Çalışmanın yazarlarından kinesiyolog Ana Rita Matias, el yazısının "beynin içine açılan bir pencere" olduğunu ifade etti. Matias'a göre bilişsel sorun yaşayan bireylerde yazı hareketlerinin zamanlaması ve organizasyonunda belirgin farklılıklar gözlemlendi.

KATILIMCILARA FARKLI YAZMA GÖREVLERİ VERİLDİ

Araştırma kapsamında gönüllülerden dijital tablet ve kalem kullanarak çeşitli görevleri yerine getirmeleri istendi. Bu görevler arasında nokta ve çizgi çizimi, yazılı cümlelerin kopyalanması ve sesli dikteyle cümle yazılması yer aldı.

En dikkat çekici sonuçlar ise sesli dikte testlerinde ortaya çıktı. Çünkü bu görev sırasında katılımcıların dinleme, hatırlama, düşünme ve yazma becerilerini aynı anda kullanmaları gerekti.

BİLİŞSEL SORUN YAŞAYANLAR DAHA YAVAŞ YAZDI

Araştırmada bilişsel bozukluk teşhisi bulunan kişilerin, her kalem hareketine daha fazla zaman harcadığı tespit edildi. Ayrıca bu kişilerin yazı görevlerini tamamlamak için daha fazla sayıda ve daha kısa kalem vuruşu yaptığı görüldü.

Bilim insanlarına göre bu durum, beynin karmaşık görevler sırasında telafi mekanizmalarının zayıfladığını gösteriyor. Özellikle çalışma belleği ve yürütücü kontrol işlevlerindeki gerilemenin, yazı yazma sürecini daha parçalı ve yavaş hale getirdiği değerlendiriliyor.

ERKEN TEŞHİS İÇİN YENİ BİR YÖNTEM OLABİLİR

Uzmanlar, el yazısı testlerinin gelecekte bilişsel değerlendirmelerde pratik ve düşük maliyetli bir yöntem olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Bu yaklaşımın özellikle bakım evleri ve günlük sağlık hizmetlerinde uygulanabilir olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar yine de mevcut çalışmanın bazı sınırlamaları bulunduğuna dikkat çekiyor. Çalışmanın küçük bir katılımcı grubuyla yapılması ve kişilerin zaman içerisindeki değişimlerinin takip edilmemesi nedeniyle daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Ayrıca ilaç kullanımının el yazısı üzerindeki etkilerinin de değerlendirilmediği kaydedildi.

AMAÇ DAHA ERKEN MÜDAHALE SAĞLAMAK

Bilim dünyası, Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıkların belirtilerini mümkün olduğunca erken tespit edebilmek için farklı yöntemler üzerinde çalışıyor. Kan biyobelirteçleri, ses analizi ve davranışsal değişimlerin yanı sıra el yazısının da bu süreçte önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, uzun vadede pahalı cihazlara ihtiyaç duymadan uygulanabilecek, hızlı ve erişilebilir testler geliştirmeyi hedefliyor. Uzmanlara göre bilişsel gerilemenin erken fark edilmesi, hem tedavi süreçlerinin daha etkili yönetilmesini hem de hastalara daha erken destek sağlanmasını mümkün kılabilir.

