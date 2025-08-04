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Menopoz önce kemikleri vuruyor!

Menopoz döneminde kemik erimesi riski artıyor. Doç. Dr. Fatih Şahin, “Süt, yoğurt, peynir, balık, meyve ve sebze tüketin. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Menopoz önce kemikleri vuruyor!

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Menopoz, kadınlarda adet döngüsünün kalıcı olarak sona erdiği, doğurganlığın bittiği doğal bir yaşam evresi olarak tanımlanıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahin, kadınların kabusu menopozla ilgili uyarılarda bulundu: Menopoz genellikle 45-55 yaşları arasında gerçekleşiyor. Yumurtalıkların östrojen üretimi azalır ve bu hormon seviyesindeki düşüş, vücutta çeşitli değişimlere yol açar.

30 DAKİKA HAFİF TEMPOLU YÜRÜYÜŞ
Beslenme, bu dönemde hem şikâyetleri hafifletmek hem de kemik ve kalp sağlığını korumak açısından çok önemlidir. Östrojen azalınca kemik erimesi riski artar, bu yüzden kalsiyum ve D vitamini içeren gıdalar (süt, yoğurt, peynir, badem, yeşil yapraklı sebzeler) mutlaka tüketilmelidir. Ayrıca, Omega- 3 yağ asitleri (balık, ceviz, keten tohumu), tam tahıllar, antioksidanlar (meyve, sebze) ve su tüketimi artırılmalıdır. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak da faydalı olur. Düzenli egzersiz hem fiziksel hem de ruhsal belirtileri hafifletmede oldukça etkilidir. Kemik yoğunluğunu korur, kalp sağlığını destekler, uyku kalitesini artırır ve stresi azaltır. Önerilen aktiviteler arasında yürüyüş, yoga, pilates, yüzme, hafif ağırlık çalışmaları ve esneme hareketleri bulunur. Haftada en az 3-4 gün 30 dakikalık hafif tempolu egzersizler büyük fark yaratabilir.

UYKUYA DALMAYI ZORLAŞTIRIR
En yaygın şikâyetlerden biri sıcak basmalarıdır. Aniden gelen ısı hissi, terleme ve gece uykusunu bölen sıcak dalgaları birçok kadını etkiler. Uykuya dalmakta zorlanma, sık uyanma ve sabah yorgunluğu da sık rastlanan sorunlardandır. Bunların yanı sıra duygudurum değişiklikleri (sinirlilik, anksiyete, depresif hisler), konsantrasyon güçlüğü, libido azalması ve vajinal kuruluk gibi belirtiler de menopoz sürecinde yaygındır. Sürekli sıcak basmaları, uyuyamama, ruhsal dalgalanmalar gibi şikâyetler hem gündelik hayatı hem de sosyal ilişkileri zorlaştırabilir. Bu belirtiler, kadının iş hayatını, aile içi ilişkilerini ve özgüvenini olumsuz etkileyebilir. Menopoz belirtileri her kadında farklı şiddette görülür. Ailesinde erken menopoz hikâyesi olanlar, sigara içenler, sağlıksız beslenenler ve yüksek stres altında yaşayan kadınlar genellikle daha yoğun etkilenir.

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