Menopoz hakkında bilinmesi gerekenler!

Kadınların korkulu rüyası menopoz, yaşam kalitesini düşürüyor. Kemik erimesine yol açıyor, aşk hayatına da zarar veriyor. Uzmanlar, önerileri sıralıyor: Her gün yürüyüş yapın. Hamur işi yerine sebze ve meyve tüketin. Bol su için.

Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025
Menopoz hakkında bilinmesi gerekenler!

Menopoz, her kadının karşılaştığı doğal bir süreç olarak adlandırılıyor. Adet döneminin bittiği bu süreç kadınları hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Fisun Ergül, menopozun kadın sağlığı üzerindeki etkilerine değiniyor. Bu dönemde kalp ve damar hastalıklarına karşı uyarıyor.

AŞK HAYATINI BİTİRİR
Türk kadınlarında menopoz genellikle 46-48 yaş arasında görülüyor. Bu bazen daha erken bazen de daha ileri yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Yaşta genetik ve çevresel faktörler de etkili olabiliyor. Op. Dr. Ergül, "Menopozda ateş basması, terleme, depresif ruh hali, cinsel isteksizlik, kilo alma eğilimi, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü olabilir" diyor.

SİGARA YAŞI ETKİLER
40 yaşın altında görülen menopoz, 'erken menopoz' olarak adlandırılıyor. Uzun vadede tedavisiz kaldığında artmış kalp damar hastalıkları ve kemik erimesi riskini beraberinde getiriyor. Bu yüzden erken teşhis edilip tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer kontrendikasyon yoksa hormon replasman tedavisi öneriliyor. Zayıf veya kilolu kadınlarda, beslenme yetersizliği ve bazı kronik hastalıkları olanlarda erken menopoz riski daha fazla görülüyor.

HAMUR İŞİYLE VEDALAŞIN
Menopoza geç girmek de risk oluşturuyor. Bu süreçte uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmak rahim, meme ve yumurtalık kanseri riskini artırıyor. Tedavi düzenlenmesi ve kontrollerinin aksatılmaması öneriliyor. Menopoz sürecinde kadınların daha çok hareket etmesi, hamur işi, yağlı, tatlı, tuzlu gıdalardan uzak durması gerekiyor.

