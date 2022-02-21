Meme kanseri riski artık gençleri de tehdit ediyor! Erken teşhis hayat kurtarır

Meme kanseri adıyla bile korkutmaya yetiyor. Daha önce 40'lı yaşlardan sonra görülen bu hastalık artık gençleri bile tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Atakan Sezer, kadınlar kadar erkekleri de tehdit eden meme kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Erken teşhis edildiğinde, başarı şansının da yükseldiğine değiniyor.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
"Meme kanserinde erken tanı ve tedaviyle hastanın neredeyse yaşamını etkilemeyecek bir düzeye geliniyor. Eğer erken dönemde yakalanmış bir hasta tedavi edilirse hayatını etkilemeyecek düzeyde sağlığına kavuşur. Şu an yapılan tedaviler bu anlamda gelişmiş durumda. Tümörü ne kadar erken yakalarsak cerrahi onkolojinin yanında organ kaybının da önüne geçilme ihtimali oluyor. Meme koruyucu cerrahi yapabiliyoruz. Bu çok önemli" diyor.
REFLÜNÜN İLACI NOHUT
Nohutun kavrulmasıyla elde edilen leblebi, içerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir. Mideye iyi gelir. Reflü ve gastrit şikayetlerini azaltır. Kalbi korur. Felç riskini azaltır. Kanser riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Bağışıklığı güçlendirir.