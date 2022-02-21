Meme kanseri riski artık gençleri de tehdit ediyor! Erken teşhis hayat kurtarır





TEDAVİSİ MÜMKÜN

"Meme kanserinde erken tanı ve tedaviyle hastanın neredeyse yaşamını etkilemeyecek bir düzeye geliniyor. Eğer erken dönemde yakalanmış bir hasta tedavi edilirse hayatını etkilemeyecek düzeyde sağlığına kavuşur. Şu an yapılan tedaviler bu anlamda gelişmiş durumda. Tümörü ne kadar erken yakalarsak cerrahi onkolojinin yanında organ kaybının da önüne geçilme ihtimali oluyor. Meme koruyucu cerrahi yapabiliyoruz. Bu çok önemli" diyor.