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    Meme kanseri riski artık gençleri de tehdit ediyor! Erken teşhis hayat kurtarır

    Meme kanserinde görmemezlik hayatı riski artıyor. Daha önce 40'li yaşlarda görülen meme kanseri artık gençlere kadar indi. Erken teşhis hayat kurtarır. İşte sizler için derlediğimiz 22 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyesi...

    Görmemezlik etmeyin!

    Meme kanseri adıyla bile korkutmaya yetiyor. Daha önce 40'lı yaşlardan sonra görülen bu hastalık artık gençleri bile tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Atakan Sezer, kadınlar kadar erkekleri de tehdit eden meme kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Erken teşhis edildiğinde, başarı şansının da yükseldiğine değiniyor.



    TEDAVİSİ MÜMKÜN
    "Meme kanserinde erken tanı ve tedaviyle hastanın neredeyse yaşamını etkilemeyecek bir düzeye geliniyor. Eğer erken dönemde yakalanmış bir hasta tedavi edilirse hayatını etkilemeyecek düzeyde sağlığına kavuşur. Şu an yapılan tedaviler bu anlamda gelişmiş durumda. Tümörü ne kadar erken yakalarsak cerrahi onkolojinin yanında organ kaybının da önüne geçilme ihtimali oluyor. Meme koruyucu cerrahi yapabiliyoruz. Bu çok önemli" diyor.



    REFLÜNÜN İLACI NOHUT
    Nohutun kavrulmasıyla elde edilen leblebi, içerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir. Mideye iyi gelir. Reflü ve gastrit şikayetlerini azaltır. Kalbi korur. Felç riskini azaltır. Kanser riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Bağışıklığı güçlendirir.



        KANSIZLIĞA PORTAKAL
        Kış aylarının vazgeçilmezi portakal, bolca C vitamini içerir. Böbrek taşı riskini azaltır. Kansızlığı tedavi eder. Kan basınını dengeler. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp ve damar sağlığını korur. Cilt yaşlanmasını engeller. Diyabeti önler.



        MUTLULUĞU BAĞIRSAK
        Sağlıklı vücudun yolu sağlıklı bağırsaktan geçiyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayşegül Öziş, sindirim sisteminin önemine değiniyor. "Sağlıksız bağırsak, mutluluk hormonu olarak bilinen 'serotonin' eksikliğine yol açar. Antibiyotikler, bağırsaktaki iyi bakterileri öldürür. Böylece bağışıklığımız zayıflar ve hastalıklara yakalanma riskimiz de artar" diyor. Bağırsak sağlığı için şunları öneriyor: Probiyotikten zengin beslenin. Turşu, yoğurt, kefir, sirke, yer elması, sarımsak, soğan gibi fermende gıdaları tercih edin. Trans yağlardan uzak durun.



        AVOKADO ZAMANIb DURDURUR
        ABD'deki araştırmaya göre günde bir avokado tüketmek, cildin yaşlanmasını önlüyor. Dünyaca ünlü model Kendall Jenner da cildini avokadoyla besliyor. Jenner, yulaf ezmesi, bal, birkaç damla lavanta yağı ve avokadodan oluşan karışımı temiz cildine uyguluyor. 20 dakika sonra duruluyor. Bu maske cildini nemlendiriyor.

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        Haberler Sağlık Meme kanseri riski artık gençleri de tehdit ediyor! Erken teşhis hayat kurtarır
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