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Meme kanseri erkeklerin de kabusu

Meme kanseri, her 8 kadından birini tehdit ediyor. Doç. Dr. Metehan Gümüş, özellikle yakın akrabasına kanser teşhisi konmuş kadınların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Meme kanserinin süt kanallarının içerisindeki veya süt bezlerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Metehan Gümüş, tedavi şansını artırmak için hastalığın erken teşhis edilmesi gerektiğini söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Meme kanseri erkeklerin de kabusu

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Meme kanseri, her 8 kadından birini tehdit ediyor. Doç. Dr. Metehan Gümüş, özellikle yakın akrabasına kanser teşhisi konmuş kadınların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Meme kanserinin süt kanallarının içerisindeki veya süt bezlerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Metehan Gümüş, tedavi şansını artırmak için hastalığın erken teşhis edilmesi gerektiğini söylüyor. Kadınların 40 yaşından önce 1-3 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir uzman muayenesi yaptırması erken ve etkin bir tedavi için önem taşıyor. Gümüş, bu hastalığın erkeklerde daha sinsi ilerlediğine dikkat çekiyor.

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