Meme kanseri çığ gibi büyüyor | Uzman isim uyardı: Bu yaşlar kritik!

Kanser, artık çağın vebası olarak adlandırılıyor. Hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Özellikle kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında meme kanseri geliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen, bu kanser türünün görülme yaşının genç yaşlara kadar düştüğüne dikkat çekiyor. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

ERKEN TESPİT ÖNEMLİ

Kanserle mücadelede her hekim 'erken teşhisin' önemine dikkat çekiyor. Çünkü hastalığın erken tespit edilmesi hem tedavi sürecini hem de hayatta kalma şansını olumlu etkiliyor. Yaş ilerledikçe meme kanseri sıklığı artıyor. Ancak meme kanseri ileri yaşın hastalığı olmakla birlikte genç kadınlarda da görülebiliyor. Dolayısıyla gençler de risk taşıyor. Özellikle ailesinde meme kanseri öyküsü olanların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Kadınların kendi kendini muayene etmeleri ve şüphe halinde de doktora gitmeleri son derece önem taşıyor.

KANSER HIZLA YAYILIR

Dr. Şen, "Erken teşhis çok önemli, erken teşhis edilemediğinde hastalar gençlerde özellikle daha geç dönemde başvurabiliyor. Ne yazık ki geç gelen hastalarımız hala çok var. Bazen de hasta korkudan saklıyor ve doktora gitmiyor. Bir çürüme meydana gelene kadar o ülseri halden, kabuklanmadan, kokudan rahatsız olana kadar doktora gitmeyen hastalarımız var. Bazen son dönem hastalıkla geliyorlar, uzak organ metastazı dediğimiz yayılımları oluyor vücutta o durumlarda seçeneklerimiz biraz daha azalıyor. O yüzden erken teşhis en önemli faktör" diyor.

3 yılda bir kontrol şart

Düzenli kontrol meme kanseriyle mücadelede önem taşıyor. Özellikle genç yaşlarda kontrollerin 3 yılda bir yaptırılması gerekiyor. Meme kanserinin biyolojisi önem taşıyor. Kimi zaman erken teşhise rağmen tümör tipi yaşam süresinde belirleyici oluyor. Kadınlarda sık görülen kanser, ölüm nedenleri arasında öncelikli geliyor.



KRİTİK YAŞ 40!

Kadınların özellikle 40 yaşından sonra kontrollerini aksatmaması gerekiyor. Düzenli mamografik taramaların yapılması sayesinde erken teşhisle yaşam sürelerini uzatılabiliyor.