Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde var? İşte belirtileri ve bulaşma yolu...

Afrika'da kırmızı alarma neden olan maymun çiçeği hastalığı, dünya genelinde sağlık otoritelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre, maymun çiçeği vakalarında yüzde 160'lık bir artış kaydedildi. Özellikle bağışıklığı zayıf kişiler ve küçük çocuklar için ciddi risk taşıyan bu hastalık, genellikle 2-4 hafta içinde iyileşse de, yakın temasla hızla yayılabiliyor. Afrika dışında tespit edilen vaka sayısının son dönemde hızla artması, Dünya Sağlık Örgütü'nü ve bilim dünyasını alarma geçirdi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği, 1958'de maymunlarda tespit edildikten sonra insanlarda ilk olgu 1970'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görüldü. 1958'de araştırma laboratuvarındaki maymunlarda çiçek benzeri bir salgın yapınca farkına varılan hastalık bu nedenle "maymun çiçeği" adını aldı.

Başta Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere, Orta ve Batı Afrika'daki tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu 11 ülkede görülen hastalığın sıklığı tam olarak bilinmiyor. Afrika'da her yıl birkaç yüz vaka olduğu tahmin ediliyor. Hastalık zaman zaman Afrika kıtasından enfekte hayvanlar veya insanlar aracılığıyla diğer kıtalara taşınıyor, fakat buralarda az sayıda insanın etkilendiği ve bölgesel vaka kümelenmeleri görülüyor.

Maymun çiçeği, çiçek virüsüne akraba bir DNA virüsü. Batı Afrika ve Orta Afrika (Kongo Havzası) olmak üzere iki alt tipi bulunuyor. Batı Afrika, Kongo türüne göre daha hafif seyirli hastalık yapıyor. Şu an genetik analizler tamamlanmamış olsa da Afrika dışında görülen vakaların Batı Afrika alt tipi olduğu öngörülüyor.