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Alarm verildi! Virüs giderek yayılıyor...

Dünya genelinde hızla yayılan Maymun Çiçeği virüsü, şu ana kadar 14 bin vakaya ve 524 ölüme yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün yayılmasını engellemek amacıyla acil önlemler alırken, Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da ülkemizdeki durumu değerlendirdi.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 08:25 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 08:25
Alarm verildi! Virüs giderek yayılıyor...

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Maymun Çiçeği virüsü, dünya genelinde yayılmaya devam ederek 14 bin kişiyi etkiledi ve 524 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hem Maymun Çiçeği hem de Covid-19 salgınlarıyla ilgili Türkiye'deki son durumu açıklarken, uluslararası sağlık otoriteleri de virüsle mücadele için tedbirlerini artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son raporuna göre, Maymun Çiçeği virüsü (Monkeypox) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 14 bin vaka ve 524 ölüm bildirilirken, birçok ülke tedirgin bir şekilde araştırmalarda bulunuyor. İşte tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 14 Ağustos tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yaptı. İşte konu hakkında yapılan açıklamalar;

"Maymun çiçeği ve Covid ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil"

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü (Mpox) nedeniyle dünya çapında acil durum ilan etti. Africa CDC, virüsün kıta genelinde halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek 15 binden fazla vaka ve 461 ölüm rapor etti. Virüsün yeni varyantı en tehlikeli olarak kabul ediliyor ve hızla yayılması endişe yaratıyor.

Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur. 🦠

Bulaşma: Virüs, sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır. 🐿️ Ayrıca enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir. 🤝

Ölümcüllük: Genellikle hafif bir hastalık olmasına rağmen, %10'luk bir ölüm oranı olabilir. 💀 Daha hafifse geçirilirse %1 ölüm oranına sahiptir. 🩸

Tedavi: Çiçek hastalığı aşıları, Maymun Çiçeği virüsüne karşı da koruma sağlar. 💉 Aşı olan Imvanex'in, enfeksiyonu önlemede %85 etkili olduğu gösterilmiştir. 🛡️

Belirtiler: İlk belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve bitkinlik yer alır. 🤒 Döküntü genellikle yüzde başlar ve vücudun diğer bölgelerine yayılır. 🧑‍🦰

Bulaşma Yolları: Doğrudan temas veya enfekte giysilerle temas yoluyla bulaşabilir. 🛏️

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