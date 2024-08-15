Alarm verildi! Virüs giderek yayılıyor...

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü (Mpox) nedeniyle dünya çapında acil durum ilan etti. Africa CDC, virüsün kıta genelinde halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek 15 binden fazla vaka ve 461 ölüm rapor etti. Virüsün yeni varyantı en tehlikeli olarak kabul ediliyor ve hızla yayılması endişe yaratıyor.
Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur. 🦠
Bulaşma: Virüs, sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır. 🐿️ Ayrıca enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir. 🤝
Ölümcüllük: Genellikle hafif bir hastalık olmasına rağmen, %10'luk bir ölüm oranı olabilir. 💀 Daha hafifse geçirilirse %1 ölüm oranına sahiptir. 🩸
Tedavi: Çiçek hastalığı aşıları, Maymun Çiçeği virüsüne karşı da koruma sağlar. 💉 Aşı olan Imvanex'in, enfeksiyonu önlemede %85 etkili olduğu gösterilmiştir. 🛡️
Belirtiler: İlk belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve bitkinlik yer alır. 🤒 Döküntü genellikle yüzde başlar ve vücudun diğer bölgelerine yayılır. 🧑🦰
Bulaşma Yolları: Doğrudan temas veya enfekte giysilerle temas yoluyla bulaşabilir. 🛏️