Alarm verildi! Virüs giderek yayılıyor...

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Maymun Çiçeği virüsü, dünya genelinde yayılmaya devam ederek 14 bin kişiyi etkiledi ve 524 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hem Maymun Çiçeği hem de Covid-19 salgınlarıyla ilgili Türkiye'deki son durumu açıklarken, uluslararası sağlık otoriteleri de virüsle mücadele için tedbirlerini artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son raporuna göre, Maymun Çiçeği virüsü (Monkeypox) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 14 bin vaka ve 524 ölüm bildirilirken, birçok ülke tedirgin bir şekilde araştırmalarda bulunuyor. İşte tüm merak edilenler...