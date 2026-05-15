Masa başı çalışırken sırt ve boyun ağrısından kurtulmanın yolları nelerdir? Uzmanından altın öneriler
Masa başında geçirilen uzun saatler ağrılara dönüşüyor. Dr. Murat Yaycı, hareketsiz geçen uzun saatlerin, vücudun dengesini bozarak kas ve eklemlere yük bindirdiğini, bu durumun zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabildiğini söylüyor.
- Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Murat Yaycı, masa başı çalışmanın hareketsizlik nedeniyle kas ve eklemlere yük bindirdiğini ve ağrılara yol açtığını belirtti.
- Bilgisayar başında uzun süre aynı pozisyonda kalınması boyun ve sırt kaslarının sürekli kasılı kalmasına neden oluyor.
- Dr. Yaycı, masa başı çalışanların her 30-45 dakikada bir mola vermesini ve esneme hareketleri yapmasını önerdi.
- Vücudun verdiği ağrı sinyallerinin görmezden gelinmesi durumunda kalıcı duruş bozuklukları ve hareket kısıtlılığı oluşabiliyor.
- Ekranın göz hizasında olması ve sandalyenin bel boşluğunu desteklemesi ağrıların önlenmesinde önemli faktörler arasında yer alıyor.
Masa başı çalışma, artık hayatın büyük bir parçası. Özellikle pandemi döneminde evden çalışma alışkanlığı yerleşti ve insanlar günün çoğunu bilgisayar başında geçirir hale geldi.
Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Murat Yaycı, hareketsiz geçen uzun saatlerin, vücudun dengesini bozduğunu söylüyor. Yaycı, "Hareketsizlik sonucunda kas ve eklemlere yük biniyor. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, vücudun doğal hareket ihtiyacını engelliyor. Bu da zamanla ağrıya, sertliğe ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor" diyor. Şunları söylüyor:
AĞRI BİR ANDA ORTAYA ÇIKMAZ
Masa başında çalışırken yaşanan ağrıların en temel nedeni vücudun aynı pozisyonda uzun süre kalmasıdır. İnsan bedeni sürekli hareket etmeye programlanmıştır. Fakat bilgisayar başında geçirilen saatler boyunca baş öne eğilir, omuzlar düşer, sırt kamburlaşır.
Bu duruş biçimi, boyun ve sırt kaslarının sürekli kasılı kalmasına yol açar.
Gün boyunca kaslara binen bu yük zamanla artar; önce hafif bir gerginlik hissedilir, ardından ağrılar belirginleşir. Sandalyenin yüksekliği uygun değilse ya da bel desteği yetersizse, bu baskı daha da fazlalaşır. Ağrılar bir anda ortaya çıkmaz. Vücut önce küçük sinyaller verir, fark edilmezse bu sinyaller kalıcı ağrılara dönüşür.
SİNYALLERİ ÖNEMSEMEK GEREKİYOR
Günlük yaşam temposunda özellikle masa başı çalışanların çoğu bu ağrıları geçici bir yorgunluk olarak görüyor. Ancak vücudun verdiği bu sinyalleri görmezden gelmek, ileride daha ciddi sorunlara yol açabilir.
Sürekli tekrarlayan ağrılar, zamanla duruş bozukluklarına ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Vücudumuzun düzenli harekete ihtiyacı vardır. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak kasları yorar, omurgayı zorlar.
Gün içinde küçük aralar vermek bile ağrının önüne geçebilir. Dr. Murat Yaycı, masa başında çalışanların küçük alışkanlık değişiklikleriyle büyük fark yaratabileceğini vurgulayarak şu önerilerde bulunuyor:
POZİSYONUNUZU SIK SIK DEĞİŞTİRİN
Her 30–45 dakikada bir kısa bir mola verin. Molalarda birkaç dakika yürüyün veya basit esneme hareketleri yapın. Ekranın göz hizasında olmasına ve oturulan sandalyenin bel boşluğunu desteklemesine dikkat edin.
Oturma pozisyonunuzu sık sık değiştirin, dirseklerinizi gövdenize yakın tutun.