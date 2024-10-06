Sonbahar ve kış aylarının en sevilen meyvesi mandalina, şifa dağıtıyor. İçerisindeki C vitamini ve kalsiyum sayesinde, bağışıklığı güçlendiriyor. Liften zengin içeriği sayesinde bağırsak sağlığını koruyor. Kabızlığı ve hazımsızlığı bitiriyor. Meme, kolon ve yemek borusu kanseriyle savaşıyor. Tok tutuyor ve zayıflatıyor. İçerdiği A vitaminiyle göz sağlığını da koruyan mandalina, kan pıhtılaşma riskini azaltıyor. Tansiyonu düşürüyor. Kolajen de içeren mandalina, cildi besliyor. Genç bir görünüm sağlıyor.
Mandalina şifa dağıtıyor! İşte faydaları...
Sonbahar ve kış aylarının en sevilen meyvesi mandalina, şifa dağıtıyor. İçerisindeki C vitamini ve kalsiyum sayesinde, bağışıklığı güçlendiriyor.
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024