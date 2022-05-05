Magnezyum eksikliği reflü hastalığına neden oluyor! Uzmanlar uyarıyor kuru baklagiller büyük önem taşıyor





TARÇINDA AŞK VAR

Tarçın, güzel kokusuyla enerji veriyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hem vücudu koruyor hem de aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkiye sahip olan tarçın, cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.

Tatlı isteğini bastırır. Kilo vermeye yardımcı olur.

Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Kanı temizler.

Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.

Diş ağrısı tedavisinde etkilir. Kokuyu giderir.

Bal ile karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.

Sivilceleri ve siyah noktaları da geçirir.