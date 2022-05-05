Magnezyum eksikliği reflü hastalığına neden oluyor! Uzmanlar uyarıyor kuru baklagiller büyük önem taşıyor

Sağlıklı hayatın yolu, doğru besinlerin doğru miktarda tüketilmesinden geçiyor. İnsan vücudu, besinlerden aldığı vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklarla savaşıyor. Magnezyumsa, en kritik minerallerin başında geliyor. Diyetisyen Dilek Sivri, magnezyumun reflüden kabızlığa kadar pek çok hastalığa iyi geldiğini açıklıyor. Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, marul, pırasa vb.), köklü sebzeler (patates, havuç, kereviz vb.), yağlı tohumlar (badem, kabak çekirdeği, kaju vb.), kuru baklagiller (soya fasulyesi, bezelye, nohut, fasulye vb.) muz, avokado, gibi meyveler, tam tahıllar (buğday, yulaf, çavdar), bitter çikolata, kinoa, somon, uskumrunun zengin magnezyum kaynağı olduğunu belirtiyor.
HALSİZLİK YAPIYOR
Sivri, şunları söylüyor: Magnezyum eksikliği halsizlik, yorgunluk, kas krampları hatta depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara neden oluyor. Kan magnezyum seviyeleri düşükse bu eksikliği düzeltmek için doktor tarafından önerilen magnezyum formu alınmalıdır.
TARÇINDA AŞK VAR
Tarçın, güzel kokusuyla enerji veriyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hem vücudu koruyor hem de aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkiye sahip olan tarçın, cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Tatlı isteğini bastırır. Kilo vermeye yardımcı olur.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kanı temizler.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısı tedavisinde etkilir. Kokuyu giderir.
Bal ile karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.
Sivilceleri ve siyah noktaları da geçirir.
ÖKSÜRÜĞE IHLAMUR
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur, sakinleştirir. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Boğaz ağrısına iyi gelir ve öksürüğü keser. Sindirimi hızlandırır, hazımsızlığı bitirir. Kansızlığa da çare olur.
BULANTIYA ZENCEFİL
Kan dolaşımını hızlandıran zencefil, iştah açar. Mide bulantısına iyi gelir. Doğal ağrı kesicidir. Kadınların adet sancısını keser. Stresi alır. Gaz sancısını dindirir. Boğaz ağrısına iyi gelir. Gribi önler.
KALP DOSTU ELMA SUYU
Güçlü antioksidan etkisiyle elma suyu, kalp ve damar sağlığını korur. Astım şikayetlerini azaltır. Karaciğeri temizler. Kolesterolü düşürür. Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı destekleyen elma suyu, kanserle savaşır. Kabızlığı engeller. Gözleri besler.