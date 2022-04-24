Maden suyunun her yudumunda şifa var! Düzenli tüketimde kemik sağlığını koruyor hem de kötü kolesterolü düşürüyor





KATARAKTLA İŞİMİZ YAŞ!

İlerleyen yaş, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkaya göz hastalıklarının özellikle 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıktığını söylüyor. "Yakın görme sorunu olan "presbiyopi" genelde 45 yaş ve sonrası görülür. İleri yaş grubunda sık görülen göz hastalıklarından biri de katarakttır. Katarakt 50 yaş ve sonrası ortaya çıkarken öncelikle kişinin uzak görmesini, zaman içinde de yakın görmesini kısıtlar hale gelir. Görme problemi olan ve 45 yaş üzeri olup hem uzak hem yakın gözlük takmak istemeyen hastalara hem uzak hem yakın gözlük kullanımını ortadan kaldıran "akıllı lensler" önerilir" diyor.



CEVİZİ SEVERİZ

Ceviz, kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Beyini çalıştırır. Cildin uzun süre parlamasını sağlar. Kırışıklık oluşumunu engeller.



PANKREASA SARIMSAK

Doğal antibiyotik sarımsak, kalp ve damar sağlığını korur. DNA hasarlarını gideren, pankreas ve meme kanserine karşı koruyan sarımsak, soğuk algınlığını tedavi eder.



YEŞİL SOĞAN KALBİ KORUR

Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Ödem atmaya yardımcı olur.

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