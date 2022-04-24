Maden suyunun her yudumunda şifa var! Düzenli tüketimde kemik sağlığını koruyor hem de kötü kolesterolü düşürüyor

Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde maden suyu, harareti alıyor. Hem serinletiyor hem de sağlık açısından pek çok faydası bulunuyor. Ramazan ayında vücut direncini artırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, sağlıklı bireylerin günde iki bardak maden suyu içmesini öneriyor. Maden suyunun faydalarını şöyle sıralıyor:
Düzenli tüketimi, kemik sağlığını korur. Kemik erimesi riskini azaltır.
İçerdiği magnezyum ve potasyum sayesinde kötü kolesterolü düşürür.
Pankreasın yükünü hafifletir. Sindirime yardımcı olur.
Zengin mineral deposudur. Cilt sağlığını korur. Kırışıklıkları önler.
Düzenli tüketimi, böbrek taşı riskini düşürür. Böbreklerin çalışmasını düzenler.
İçerdiği magnezyum sayesinde kan basıncını düzenler.
İnsülin hormonunun duyarlılığını artırır. Kan şekerini dengeler.
HER AĞRI FITIK DEĞİLDİR
Hemen herkes, bitmek bilmeyen bel ağrısından yakınıyor. Akla hemen "Fıtık mı oldum?" sorusu geliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Dr. Kadir Çınar, bel ağrısı ile başvuran hastaların sadece yüzde 5-10'unda fıtık olduğunu söylüyor. Bel fıtığının genellikle belden bacağa doğru yayılan ağrıya yol açtığını belirten Dr. Kadir Çınar, bu hastalığın tedavisiyle ilgili şu bilgileri veriyor: Bel fıtığı çoğunlukla istirahat ilaç tedavileri (4-6 hafta) ve fizik tedavi ile ameliyata gerek kalmadan düzelir. Buna rağmen ağrı devam ediyorsa cerrahiye başvurulur. Ameliyatın birinci gününde taburcu edilir.
KATARAKTLA İŞİMİZ YAŞ!
İlerleyen yaş, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkaya göz hastalıklarının özellikle 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıktığını söylüyor. "Yakın görme sorunu olan "presbiyopi" genelde 45 yaş ve sonrası görülür. İleri yaş grubunda sık görülen göz hastalıklarından biri de katarakttır. Katarakt 50 yaş ve sonrası ortaya çıkarken öncelikle kişinin uzak görmesini, zaman içinde de yakın görmesini kısıtlar hale gelir. Görme problemi olan ve 45 yaş üzeri olup hem uzak hem yakın gözlük takmak istemeyen hastalara hem uzak hem yakın gözlük kullanımını ortadan kaldıran "akıllı lensler" önerilir" diyor.
CEVİZİ SEVERİZ
Ceviz, kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Beyini çalıştırır. Cildin uzun süre parlamasını sağlar. Kırışıklık oluşumunu engeller.
PANKREASA SARIMSAK
Doğal antibiyotik sarımsak, kalp ve damar sağlığını korur. DNA hasarlarını gideren, pankreas ve meme kanserine karşı koruyan sarımsak, soğuk algınlığını tedavi eder.
YEŞİL SOĞAN KALBİ KORUR
Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Ödem atmaya yardımcı olur.