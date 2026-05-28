Her gün kahve içenlerde "gizli yorgunluk" alarmı: Etkisi 10 saat sürüyor
Gün içinde içilen kahvenin etkisinin yalnızca birkaç saat sürdüğü algısı bilim dünyasından gelen haberle yıkıldı. Bilim insanlarının Polonya’da gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, öğleden sonra tüketilen kafeinin bile gece uykusunun kalitesini fark edilmeden baltaladığını ortaya koydu. Üstelik "Gece deliksiz uyudum" diyenler bile büyük bir yanılgı içinde olabilir. İşte kafeinin vücutta saatler sonra ortaya çıkan gizli tehlikesi ve derin uykuyu yüzde 40 azaltan o detay.
- Szczecin Üniversitesi ve Wroclaw Tıp Üniversitesi'nin araştırmasına göre, öğleden sonra tüketilen kafein gece uykusunun derinliğini azaltabiliyor.
- Araştırma, kafeinin derin uyku evresini baskıladığını ve bu durumun özellikle orta yaş grubunda derin uyku oranını yüzde 40'a kadar azaltabileceğini ortaya koydu.
- Kafein tüketimi sonrası vücutta oluşan paraksantin adlı metabolit, saatler sonra bile uyanıklık mekanizmasını aktif tutabiliyor.
- Genetik yapı, kafeinin uyku üzerindeki etkisini değiştirirken, özellikle ileri yaş grubu ve gençlerde derin uyku baskılanması daha belirgin görülüyor.
- Araştırmacılar, kafein tüketim zamanlamasının önemine vurgu yaparak, özellikle akşam saatlerinde tüketimin uyku süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Gün içinde içilen kahvenin etkisinin yalnızca birkaç saat sürdüğü düşünülse de yeni araştırmalar durumun sanıldığından farklı olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre öğleden sonra tüketilen kafein bile gece uykusunun derinliğini fark edilmeden azaltabiliyor.
Polonya'daki Szczecin Üniversitesi ile Wroclaw Tıp Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ve "Nutrients" dergisinde yayımlanan kapsamlı inceleme, kafeinin uyku sırasında beynin elektriksel faaliyetleri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
BEYİN DERİN UYKUYA GEÇEMİYOR
Araştırmada özellikle "yavaş dalga aktivitesi" olarak tanımlanan derin uyku evresi mercek altına alındı. Uzmanlara göre bu evre, beynin dinlenme, hafıza düzenleme ve metabolik atıkları temizleme süreçleri açısından kritik önem taşıyor.
32 farklı çalışmanın incelendiği araştırmada, kafeinin bu derin uyku aktivitesini belirgin şekilde baskıladığı tespit edildi.
Bazı deneylerde yatmadan önce alınan kafeinin orta yaş grubundaki bireylerde derin uyku oranını yaklaşık yüzde 40 azalttığı belirlendi.
"UYUDUM" HİSSİ YANILTICI OLABİLİYOR
Araştırmacılar, kişilerin sabah dinlenmiş hissetmesinin her zaman kaliteli uyku anlamına gelmediğine dikkat çekti.
Çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Donata Kurpas, kişinin gece boyunca uyandığını fark etmese bile beynin tam anlamıyla derin uykuya geçememiş olabileceğini belirtti.
Uzmanlara göre bu durum özellikle düzenli kahve tüketen kişilerde uzun vadede fark edilmeyen bir uyku yorgunluğu oluşturabiliyor.
KAFEİNİN ETKİSİ SANILANDAN UZUN SÜRÜYOR
Araştırmada dikkat çeken başlıklardan biri de "paraksantin" adı verilen metabolit oldu. Kafein vücutta parçalandığında ortaya çıkan bu maddenin, saatler sonra bile beyindeki uyanıklık mekanizmasını aktif tutabildiği ifade edildi.
Bilim insanlarına göre kafein tüketiminden 8 ila 10 saat sonra paraksantin seviyeleri bazı kişilerde doğrudan kafein miktarını aşabiliyor.
Bu nedenle sabah ya da öğleden sonra tüketilen kahvenin etkisi gece saatlerine kadar devam edebiliyor.
GENETİK YAPI DA ETKİLİ
Araştırma, herkesin kafeine aynı tepkiyi vermediğini de ortaya koydu. Bazı genetik özelliklere sahip kişilerde kafeinin uyku üzerindeki etkisinin daha güçlü hissedildiği belirtildi.
Özellikle ileri yaş grubunda ve gençlerde derin uyku baskılanmasının daha belirgin olduğu kaydedildi.
Araştırmada küçük boy enerji içeceğine eşdeğer miktardaki kafeinin bile ergenlerde uyku düzenini etkileyebildiği vurgulandı.
SPORCULAR İÇİN KRİTİK UYARI
Araştırmacılar, performans artırıcı etkisi nedeniyle sporcular arasında yaygın kullanılan kafeinin gece toparlanmasını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Özellikle akşam saatlerinde tüketilen kafeinin, motor becerilerin gelişimi ve fiziksel yenilenmeyle ilişkili uyku süreçlerini baskılayabileceği ifade edildi.
Uzmanlar, kısa vadede enerji artışı sağlayan kafeinin uzun vadede uyku kalitesini düşürerek daha fazla yorgunluk ve yeniden kafein ihtiyacı oluşturabileceği uyarısında bulundu.
UZMANLARDAN "ZAMANLAMA" UYARISI
Araştırmanın sonuç bölümünde kafeinden tamamen uzak durulması gerektiği yönünde bir öneri yapılmadı. Ancak uzmanlar, tüketim miktarı kadar gün içindeki zamanlamanın da önemli olduğuna dikkat çekti.
Bilim insanlarına göre özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde alınan yüksek miktarda kafein, kişinin fark etmediği şekilde gece boyunca beynin dinlenme sürecini değiştirebiliyor.