Her gün kahve içenlerde "gizli yorgunluk" alarmı: Etkisi 10 saat sürüyor

Bu nedenle sabah ya da öğleden sonra tüketilen kahvenin etkisi gece saatlerine kadar devam edebiliyor.

Bilim insanlarına göre kafein tüketiminden 8 ila 10 saat sonra paraksantin seviyeleri bazı kişilerde doğrudan kafein miktarını aşabiliyor.

Araştırmada dikkat çeken başlıklardan biri de "paraksantin" adı verilen metabolit oldu. Kafein vücutta parçalandığında ortaya çıkan bu maddenin, saatler sonra bile beyindeki uyanıklık mekanizmasını aktif tutabildiği ifade edildi.

Uzmanlara göre kişi uyuduğunu sansa bile beyin yeterince toparlanamayabiliyor.

GENETİK YAPI DA ETKİLİ

Araştırma, herkesin kafeine aynı tepkiyi vermediğini de ortaya koydu. Bazı genetik özelliklere sahip kişilerde kafeinin uyku üzerindeki etkisinin daha güçlü hissedildiği belirtildi.

Özellikle ileri yaş grubunda ve gençlerde derin uyku baskılanmasının daha belirgin olduğu kaydedildi.

Araştırmada küçük boy enerji içeceğine eşdeğer miktardaki kafeinin bile ergenlerde uyku düzenini etkileyebildiği vurgulandı.

SPORCULAR İÇİN KRİTİK UYARI

Araştırmacılar, performans artırıcı etkisi nedeniyle sporcular arasında yaygın kullanılan kafeinin gece toparlanmasını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Özellikle akşam saatlerinde tüketilen kafeinin, motor becerilerin gelişimi ve fiziksel yenilenmeyle ilişkili uyku süreçlerini baskılayabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, kısa vadede enerji artışı sağlayan kafeinin uzun vadede uyku kalitesini düşürerek daha fazla yorgunluk ve yeniden kafein ihtiyacı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

UZMANLARDAN "ZAMANLAMA" UYARISI

Araştırmanın sonuç bölümünde kafeinden tamamen uzak durulması gerektiği yönünde bir öneri yapılmadı. Ancak uzmanlar, tüketim miktarı kadar gün içindeki zamanlamanın da önemli olduğuna dikkat çekti.

Bilim insanlarına göre özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde alınan yüksek miktarda kafein, kişinin fark etmediği şekilde gece boyunca beynin dinlenme sürecini değiştirebiliyor.

