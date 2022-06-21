Lavanta çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Lavanta çayı ne işe yarar?

Lavanta Çayının Faydaları Nelerdir?

Lavanta çayının faydaları şunlardır:

• Karaciğer için faydalı olan bitkiler arasında yer alır. Karaciğerin ve diğer sistemlerinin daha iyi çalışmasına destek olur. Toksik maddeleri uzaklaştırır. Vücudu zararlı maddelerden arındırır. Sadece karaciğer değil, diğer organlar için de faydalı etkiler gösterir.

• Kış mevsimi hastalıkların daha yoğun olduğu dönemdir. Kışları hastalıklardan korunma isteyenler lavanta çayını demleyip bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Birçok hastalığa karşı koruyucu güçtedir.

• Vücutta çeşitli sebeplerden dolayı yağ bezleri oluşabilir. Yağ bezlerinin tedavi edilmesinde bitkisel kaynaklar da kullanılabilir. Bitkisel olarak katkı sağlar. Yağ bezlerini yok eder.

• Yaşa bağlı olarak ya da çevresel faktörlerden kaynaklı ciltte mat görüntü olabilir. Matlığı yok eden lavanta çayı cildi canlandırır. Gözeneklere etki eder ve yüzeyin daha genç görünmesini sağlar. Pürüzüz ve yumuşak bir cilt bırakır.

• Akne oluşumu cildin bakterilere maruz kaldığını gösterir. Ciltteki akne ve sivilcelere karşı cildi korur. Sivilce sorunu olanlar cildine lavanta suyu ya da çayı sürdüğünde akne tedavisinde başarı elde ederler.

• Lavanta çayı cilde gösterdiği olumlu etkileri saça da gösterir. Saçlarda kepek sorunu yaşayanlar problemlerini çözebilir. Saçın diplerine etki eder ve bakım yapar. Lavanta çayı ile birlikte diğer bitkilerden de çeşitli kürler yapılarak birlikte uygulama sağlanabilir. Saçlar daha canlı olur. Saçın eski hacmine kavuşmasına katkı sağlar.

• Saç köklerinde kan akışının sağlıklı şekilde gerçekleşmesi gerekir. Saçlardaki kan dolaşımını düzenlemesine yardım eder. Kan dolaşımı sağlıklı olan bireylerde saç dökülmesi, vb. gibi sorunlar da daha az görülür.

• Metabolizmanın zayıflaması sonucunda kilo verme zorlaşır. Kilo vermede sorun yaşayanlar lavanta çayından destek alabilir. Böylece zayıflama sürecinde kolaylıklar sunar. Vücut istenilen kiloya kavuşur. Yaz aylarında tüketildiğinde vücudun daha hızlı çalışması halinde istenilen kiloya ulaşmaya yardım eder.