Kurban Bayramı için uzmanlar uyardı: Eti iyice bekletin!

Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketim miktarı ve sıklığı artıyor. Bu da mide, kalp, sindirim sisteminde çeşitli rahatsızlıklara yol açabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, özellikle kalp, hipertansiyon, böbrek ve diyabet hastalarının ete ilave edilen tuz miktarına dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapıyor. "Etin bir gün bekletildikten sonra tüketilmesi daha iyi olacaktır. Sindirimi kolaylaştırmak için su tüketimine dikkat edilmelidir. Günlük 10-12 bardak su tüketilmelidir. Ayrıca et ya da etli yemeklerin dışında bayramda şerbetli tatlılar yerine meyveli ve sütlü tatlılar ya da meyve tüketimi tercih edilebilir." diyor.

HAŞLAMAYI TERCİH EDİN

Ustaoğlu, et pişirme yöntemlerine ilişkin şu bilgileri paylaşıyor: Haşlama yönteminin kullanılması daha az besin ögesi kayıplarına yol açacaktır. Et ızgarada pişirilirken etle ateş arasındaki uzaklık kömürleşmeye neden olmayacak şekilde (en az 15-20 cm) ayarlanmalıdır. Bu hem kanserojen madde oluşumuna hem de vitamin kaybına engel olacaktır. Aynı zamanda çok yüksek ısı etin dış yüzeyinin yanmasına ve fazla su kaybına yol açarak besin ögesi kaybını artırmaktadır. Kebap, kuzu şiş, pirzola gibi etleri mutlaka yavaş ve düşük ısıda pişirmek besin ögeleri kaybı açısından daha iyi olacaktır.

ÖKSÜRÜĞE EBEGÜMECİ

Ebegümeci, göğsü yumuşatır. Öksürüğü keser. Mide bulantısı ve kusmaları önler. Ateşi düşürüp vücuda rahatlık verir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Dişeti hastalıklarını tedavi eder.

UYKUSUZLUĞA IHLAMUR

Ihlamur, sinirleri kuvvetlendirir. Uyku verir. Kansızlığı giderir. Böbrek ve mesaneyi temizler. Grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini yok eder. Göğüs ve bronşları yumuşatır. Bağırsak spazmını giderir. Saç dökülmesini önler. Dıştan lokal veya tam banyo halinde alınırsa cildi yumuşatır.