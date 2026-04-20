Emicizumab gibi bispesifik antikorlar sayesinde haftada bir ya da ayda bir yapılan enjeksiyonlarla kanama riski ciddi şekilde azaltılabiliyor.

Hemofili kanın pıhtılaşmasını engelleyen genetik bir hastalık olarak biliniyor.

Çocukluk çağında görülen belirtiler erken tanı açısından kritik önem taşıyor.

YENİ NESİL TEDAVİLER

Eskiden tedavi yalnızca damar yoluyla verilen faktörlerle sınırlıydı. Şimdi ise daha uzun etkili faktörler ve cilt altından uygulanabilen ilaçlar sayesinde hastaların yaşamı çok daha kolay hale geldi. Özellikle emicizumab gibi bispesifik antikorlar tedavi anlayışını değiştiriyor.

Haftada bir ya da ayda bir yapılan enjeksiyonlarla kanama riski ciddi şekilde azaltılabiliyor. Bu özellikle küçük çocuklar için büyük bir avantaj.