Hemofili, kanda pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği nedeniyle kanın normal pıhtılaşamadığı duruma deniyor. Genellikle genetik geçişli oluyor. Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Şebnem Önen Göktepe, hemofili hastalığına yönelik farkındalığın artırılmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.
EKLEM KANAMALARINA DİKKAT EDİN
Özellikle çocukluk çağında görülen bulgular erken tanı açısından kritiktir. Kolay morarma, eklem içi kanamalar, kas içi kanamalar ya da küçük cerrahi işlemler sonrası uzun süren kanamalar mutlaka ciddiye alınmalıdır.
Yenidoğan döneminde göbek bağı veya sünnet sonrası kanamalar ilk ipucu olabilir. Tekrarlayan eklem kanamalarının tedavi edilmediğinde kalıcı hasara yol açabiliyor. Erken müdahale sakatlık riskini ciddi ölçüde azaltır.
YENİ NESİL TEDAVİLER
Eskiden tedavi yalnızca damar yoluyla verilen faktörlerle sınırlıydı. Şimdi ise daha uzun etkili faktörler ve cilt altından uygulanabilen ilaçlar sayesinde hastaların yaşamı çok daha kolay hale geldi. Özellikle emicizumab gibi bispesifik antikorlar tedavi anlayışını değiştiriyor.
Haftada bir ya da ayda bir yapılan enjeksiyonlarla kanama riski ciddi şekilde azaltılabiliyor. Bu özellikle küçük çocuklar için büyük bir avantaj.
KALICI ÇÖZÜMLER HEDEFLENİYOR
Günümüzde hemofili tedavisi tamamen bireyselleştiriyor. Her hastaya aynı yaklaşım artık geçerli olmuyor. Hastanın yaşam tarzı, kanama sıklığı ve ilaç yanıtına göre özel tedavi planları oluşturuyoruz. Amaç hastanın günlük hayatlarını kısıtlamadan yaşamlarını sürdürebilmeleri. Gen tedavisi umut vadediyor.
Tek seferlik uygulamalarla uzun süreli hatta kalıcı çözümler hedefleniyor. Bu alanda çalışmalar hızla ilerliyor. Uygun sporların seçilmesi, riskli ilaçlardan kaçınılması ve düzenli doktor takibi büyük önem taşıyor.
Ayrıca genetik danışmanlık sayesinde hastalığın gelecek nesillere aktarımı da önlenebilir.