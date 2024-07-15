Kronik kalp hastası olmak istemiyorsanız bunları ihmal etmeyin! Kural bir: Bol su tüketin!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların artması, kalp krizi riskini artırıyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve kalp hastaları yüksek sıcaklıklardan daha fazla etkileniyor.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Özdemir, sıcak havalarda alınması gereken önlemleri anlatıyor: Sıcak havalarda mümkün olduğunca serin ortamlarda vakit geçirin. Susuz kalmamak için su tüketimini artırın. Alkol, kafein ve şekerli içeceklerden kaçının. Çünkü bu tür içecekler vücuttan daha fazla su kaybına neden olabilir. Özellikle günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) ağır fiziksel aktivitelerden kaçının. Egzersiz yapacaksanız sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapmayı tercih edin. Pamuklu, hafif ve bol giysiler giyerek vücudunuzun nefes almasını sağlayın. Şapka ve güneş gözlüğü kullanarak doğrudan güneş ışığından korunun. Bazı ilaçlar vücudun sıcaklığa verdiği tepkiyi değiştirir. Kullanmadan önce doktorunuzla konuşun.