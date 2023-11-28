Kronik hava yolu hastalığı KOAH nasıl oluşur? Tedavi edilmediğinde ölüme kadar götürüyor: Başlama yaşı 40 yaşın altına indi

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), zararlı partikül veya gazlara bağlı kalıcı hava akımı kısıtlanması ve solunumsal semptomlarla ilerliyor. KOAH, kronik bronşit ve amfizem olmak üzere iki farklı hastalığın bir arada bulunması olarak tanımlanıyor. Kronik bronşitte nefes boruları daralmakta, amfizemde ise akciğerlerdeki alveollerde (hava keselerinde) harabiyet oluşuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berivan Karatekin, KOAH'la ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
KANSER RİSKİ YÜKSEK
Genetik yatkınlığı olan kişilerde tütün ve tütün ürünlerinin dumanını solumak ile kırsal bölgelerde ısınmak, yemek yapmak, ekmek pişirmek amacıyla yakılan odun, çalı ve tezek gibi maddelerin dumanını solumak en önemli KOAH nedenleridir.
Ayrıca zararlı gazların ve tozların solunduğu mesleklerde çalışanlar da ciddi risk altındadır. Astımlı hastalar düzenli tedavi olmazlarsa bu hastalarda da KOAH gelişebilir. Hastalarda akciğer kanseri riski yüksektir.
KADINLARDA ARTIYOR
KOAH, günümüzde artık 40 yaşlarında belirti vermeye başlıyor. Hastaların büyük çoğunluğu 60 ve sonrası yaş grubundadır. Ancak tütün ve tütün ürünlerinin kullanım yaşı son yıllarda düştüğü için KOAH başlama yaşı da 40 yaşın altına inmeye başladı. KOAH'ta erkek hasta oranı daha yüksektir ancak son yıllarda kadınlarda da KOAH hastalığı sıklığının artacağı öngörülmektedir.