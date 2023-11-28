Kronik hava yolu hastalığı KOAH nasıl oluşur? Tedavi edilmediğinde ölüme kadar götürüyor: Başlama yaşı 40 yaşın altına indi

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), zararlı partikül veya gazlara bağlı kalıcı hava akımı kısıtlanması ve solunumsal semptomlarla ilerliyor. KOAH, kronik bronşit ve amfizem olmak üzere iki farklı hastalığın bir arada bulunması olarak tanımlanıyor. Kronik bronşitte nefes boruları daralmakta, amfizemde ise akciğerlerdeki alveollerde (hava keselerinde) harabiyet oluşuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berivan Karatekin , KOAH'la ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

KANSER RİSKİ YÜKSEK

Genetik yatkınlığı olan kişilerde tütün ve tütün ürünlerinin dumanını solumak ile kırsal bölgelerde ısınmak, yemek yapmak, ekmek pişirmek amacıyla yakılan odun, çalı ve tezek gibi maddelerin dumanını solumak en önemli KOAH nedenleridir.

Ayrıca zararlı gazların ve tozların solunduğu mesleklerde çalışanlar da ciddi risk altındadır. Astımlı hastalar düzenli tedavi olmazlarsa bu hastalarda da KOAH gelişebilir. Hastalarda akciğer kanseri riski yüksektir.