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    Kronik hastalıklar böbrek yetmezliğine yol açabiliyor!

    Kronik hastalıklar, böbrek sağlığını tehdit ediyor. İlerleyen süreçte, böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Uzmanlar, erken teşhisin önemine değiniyor. Hayat kurtaran önerilerde bulunuyor: Kırmızı et tüketimini ve tuzu azaltın!

    Böbrekleri tüketir şekerim!

    Böbrekler, vücutta süzgeç görevi görüyor. Günde 180 litre kanı süzerek 1-1,5 litre idrar ile vücuttan toksinlerin atılmasını sağlıyor. Adeta bir makine gibi işleyen bu sistem, bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasıyla yavaşlıyor. Bunlardan en önemlisini idrarda protein kaçağı rahatsızlığı oluşturuyor. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Şahin, böbrek sağlığıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri veriyor:



    PROTEİN KAÇAĞINA DİKKAT
    Böbrekler, her gün vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlıyor. Yararlı proteinler ise kan temizlenirken böbrekler tarafından tutuluyor. Çeşitli durumlarda idrarda atılan protein miktarı 150 mg'den fazla olabiliyor. Biz bunu idrarda protein kaçağı ya da proteinüri olarak adlandırıyoruz. Protein kaçakları, böbrek yetmezliğine neden oluyor.



    TANSİYONUNUZ VAR MI?
    Yine böbrek yetmezliğine neden olan hastalıkların başında diyabet geliyor. Benzer şekilde hipertansiyon da böbrek yetmezliğini tetikliyor. Böbrek sağlığını korumak için öncelikle diyabet ve hipertansiyon hastalarının düzenli aralıklarla idrarda protein varlığını araştırması gerekiyor. Erken teşhisin hayati önem taşıdığı bu hastalıkta tedaviyi aksatmamak böbrek kaybını engelliyor. Erken dönemde uygulanacak tedavi ile kronik böbrek yetersizliği gelişmesinin önüne geçilebiliyor. Bu nedenle sağlıklı kişilerin bile düzenli aralıklarla idrar tahlili yaptırması, hastalığın erken tanısını kolaylaştırıyor.



        MUCİZE BESİNLER
        İlaç tedavisinin yanı sıra bazı besinler, böbrek sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Uzmanlar, böbrek dostu besinleri şöyle sıralıyor:
        Yoğurt: Kalsiyum ve D vitamini içeriği ile böbrek sağlığını destekler.
        Kabak çekirdeği: Şekerin böbreğe verdiği zararı engeller.
        Elma: Böbreği temizler.
        Balkabağı: Taşı önler.
        Maydanoz: Böbreklerin sağlıklı çalışmasını destekler.
        Mürdüm eriği: Böbrek hastalıklarının oluşumunu engeller.
        Somon: Protein kaçağında toparlayıcı ve tedavi edici bir role sahiptir.

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        Haberler Sağlık Kronik hastalıklar böbrek yetmezliğine yol açabiliyor!
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