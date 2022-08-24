Kronik hastalıklar böbrek yetmezliğine yol açabiliyor!





TANSİYONUNUZ VAR MI?

Yine böbrek yetmezliğine neden olan hastalıkların başında diyabet geliyor. Benzer şekilde hipertansiyon da böbrek yetmezliğini tetikliyor. Böbrek sağlığını korumak için öncelikle diyabet ve hipertansiyon hastalarının düzenli aralıklarla idrarda protein varlığını araştırması gerekiyor. Erken teşhisin hayati önem taşıdığı bu hastalıkta tedaviyi aksatmamak böbrek kaybını engelliyor. Erken dönemde uygulanacak tedavi ile kronik böbrek yetersizliği gelişmesinin önüne geçilebiliyor. Bu nedenle sağlıklı kişilerin bile düzenli aralıklarla idrar tahlili yaptırması, hastalığın erken tanısını kolaylaştırıyor.