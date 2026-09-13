Omega-3 kullanılan bir çalışmada laboratuvar stres testinde kortizol salımı yüzde 19 azaldı. ASHWAGANDHA STRESİ AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİR Bu ürünlerde sık kullanılan bitkisel içeriklerden ashwagandha, bazı araştırmalarda kortizolde mütevazı bir düşüşle ilişkilendiriliyor. Stres ve kaygının azalmasına da yardımcı olabileceği belirtiliyor. MAGNEZYUM ÇALIŞMASINDA KÜÇÜK BİR DEĞİŞİM Magnezyumun kortizol üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalar da bulunuyor. Bir klinik çalışmada, 24 haftalık takviye kullanımının ardından 24 saatlik idrardaki kortizol düzeyinde mütevazı bir azalma saptandı. OMEGA-3 BULGUSU BİR STRES TESTİNDEN GELİYOR Araştırma koşulları 4 ay günlük 2,5 gram omega-3 alan grup incelendi. Omega-3 yağ asitleri iltihaplanmanın düzenlenmesinde rol oynuyor ve vücudun strese verdiği yanıtı da etkileyebiliyor. Molecular Psychiatry'de yayımlanan klinik çalışmada, dört ay boyunca günlük 2,5 gram omega-3 alan grup incelendi. Laboratuvarda yapılan konuşma stres testi sırasında bu gruptaki kortizol salımı, plasebo yani etkisiz ürün verilen gruba kıyasla yüzde 19 daha düşük bulundu. SAKİNLEŞME İLE KORTİZOLÜ DÜŞÜRME AYNI ŞEY DEĞİL Takviyelerde bulunan L-teanin adlı amino asit, sakinleştirici etki gösterebilir ve kısa süreli stres ya da kaygı hissini azaltmaya yardımcı olabilir. Rhodiola adlı bitkisel içerik için de stres ve yorgunluğun azalmasına ilişkin bulgular var. Ancak bu etkilerin mutlaka kortizolün düşmesinden kaynaklandığı söylenemiyor.

Yorgunluk ve kötü uyku, tek başına yüksek kortizol anlamına gelmez. BİR İÇERİĞİN ETKİSİ HER ÜRÜNE GENELLENEMİYOR Araştırmalar, bazı içeriklerin belirli koşullarda kortizolü veya stres yanıtını etkileyebildiğini gösteriyor. Bir içerikle elde edilen sonuç, onu barındıran her takviyenin aynı etkiyi sağlayacağını göstermiyor. Ürünün dozu, formülü, saflığı ve diğer bileşenleri de kalitesini ve olası etkilerini değiştirebiliyor.

KARACİĞER VE BÖBREK SORUNLARINDA DİKKAT Reçetesiz satılması, bir takviyenin herkes için güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Ashwagandha karaciğer işlevini etkileyebilir; bazı karaciğer hastalıklarında kullanımı uygun olmayabilir. Magnezyumun yüksek dozları ise böbrek işlevi bozulmuş kişiler için tehlikeli olabilir. Böbrekler, vücuttaki fazla magnezyumu yeterince uzaklaştıramayabilir. TANSİYON VE KALP RİTMİ DE ETKİLENEBİLİR İlaçlar ve mevcut hastalıklar L-teanin tansiyonu düşürebilir; bu durum düşük tansiyonu olanlar veya tansiyon ilacı kullananlar için önem taşıyor. Rhodiola baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk ve ağız kuruluğuna yol açabilir; tansiyon ilaçları dahil bazı ilaçlarla etkileşebilir. ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin omega-3 bilgi notuna göre bu takviyeler mide yanması, bulantı ve ishal gibi sindirim yakınmalarına neden olabilir. Yüksek dozlar kan sulandırıcılarla etkileşebilir ve bazı kişilerde atriyal fibrilasyon adı verilen kalp ritim bozukluğu riskini artırabilir.

BAZI BELİRTİLER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİ Gerçek kortizol fazlalığı, Cushing sendromu gibi hastalıklarda görülebiliyor. Kilo artışına ense bölgesinde yağ birikimi, yüzde yuvarlaklaşma, kolay morarma veya kas güçsüzlüğü eşlik etmesi değerlendirme gerektirebilir. Karın, kalça, göğüs ya da koltukaltında mor çatlaklar ile ince kol ve bacaklar da olası belirtiler arasında. Ancak bu bulgular üzerinden kişinin kendi kendine tanı koyması uygun değil.