Ankara'da göğüs ameliyatında ihmal! Dansçı kadın deri kopması iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Ankara'da göğüs büyütme ameliyatı geçiren 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y.'nin hayatı, iddiaya göre operasyonların ardından kabusa döndü. İlk ameliyat sonrasında istediği estetik görünüme ulaşamadığını ve his kaybı yaşadığını belirten M.Y., revizyon ameliyatının ardından ise deri kopması ve doku kaybı meydana geldiğini öne sürdü. Genç kadın, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y., göğüs büyütme ameliyatı olmak üzere Op. Dr. O.T. ile anlaştı. Genç kadın, 2022 yılında özel bir hastanede geçirdiği ilk operasyonun ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle yeniden ameliyat edildi. M.Y., ikinci operasyon sonrasında da deri kopmaları ve doku kayıpları yaşadığını öne sürerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
İLK AMELİYATIN ARDINDAN SORUNLAR YAŞADI
28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y., Ankara'da göğüs büyütme ameliyatı olmak için Op. Dr. O.T. ile anlaştı.
M.Y., 2022 yılında özel bir hastanede ilk operasyonunu geçirdi. "Büyütme mammoplastisi" olarak gerçekleştirilen ameliyatın ardından genç kadının, istediği estetik görünüme ulaşamadığı ve çeşitli sağlık sorunları yaşadığı öne sürüldü.
İddiaya göre M.Y.'nin göğsünün alt bölümünde deri yırtılması meydana geldi. Buna bağlı doku kaybı oluşurken, kalıcı his kaybı ve sabit yara izi de ortaya çıktı.
SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN İKİNCİ KEZ AMELİYAT EDİLDİ
İlk ameliyatın ardından ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla M.Y., yeniden Op. Dr. O.T. tarafından ameliyata alındı.
"Göğüs düzeltme ameliyatı" olarak gerçekleştirilen ikinci operasyonun ardından da sorunlar yaşandığı iddia edildi.
M.Y., ameliyat sonrasında dikiş bölgelerinde deri kopmaları ve doku kayıpları meydana geldiğini, ayrıca ciddi enfeksiyon riski oluştuğunu öne sürdü.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yaşadığı sorunların ardından M.Y., avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde, profesyonel dansçının göğüs bölgesinde meydana gelen ağır tıbbi olumsuzluklara yer verildi.
Dilekçede, yaşanan sorunların M.Y.'nin hareket kabiliyetini kısıtladığı ve estetik görünümünü bozduğu belirtildi. Bu nedenle genç kadının aylarca çalışamadığı ve mesleğini icra edemediği ifade edildi.
"HATALI İŞLEM UYGULANDI" İDDİASI
Suç duyurusu dilekçesinde, doktor O.T.'nin gerekli dikkat ve özeni göstermediği öne sürüldü.
M.Y.'nin deri yapısı ve tıbbi durumunun gözetilmeden hatalı işlemler uygulandığı iddia edildi.
Dilekçede, yaşananların doktor tarafından "komplikasyon" olarak nitelendirilse dahi sorumluluğunun bulunduğu ifade edildi.
"HASTA YETERİNCE BİLGİLENDİRİLMEDİ" İDDİASI
Dilekçede ayrıca doktor O.T.'nin, M.Y.'yi deri kopması ve iş göremezlik gibi ağır sonuçlar konusunda yeterince aydınlatmadığı öne sürüldü.
Oluşan komplikasyonların da gerektiği şekilde yönetilemediği iddia edildi. M.Y.'nin avukatı, doktor O.T. hakkında "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatılmasını ve olayla ilgili bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA İZNİ TALEP ETTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlu tutulduğu belirtilen kişiler hakkında soruşturma izni verilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kuruluna talepte bulundu.
Haber: Nazrin Malikova