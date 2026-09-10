Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y., göğüs büyütme ameliyatı olmak üzere Op. Dr. O.T. ile anlaştı. Genç kadın, 2022 yılında özel bir hastanede geçirdiği ilk operasyonun ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle yeniden ameliyat edildi. M.Y., ikinci operasyon sonrasında da deri kopmaları ve doku kayıpları yaşadığını öne sürerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Profesyonel dansçı M.Y., geçirdiği ameliyatların ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İLK AMELİYATIN ARDINDAN SORUNLAR YAŞADI

28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y., Ankara'da göğüs büyütme ameliyatı olmak için Op. Dr. O.T. ile anlaştı.

M.Y., 2022 yılında özel bir hastanede ilk operasyonunu geçirdi. "Büyütme mammoplastisi" olarak gerçekleştirilen ameliyatın ardından genç kadının, istediği estetik görünüme ulaşamadığı ve çeşitli sağlık sorunları yaşadığı öne sürüldü.

İddiaya göre M.Y.'nin göğsünün alt bölümünde deri yırtılması meydana geldi. Buna bağlı doku kaybı oluşurken, kalıcı his kaybı ve sabit yara izi de ortaya çıktı.