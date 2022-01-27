Kış mevsimi kalp hastalarında tehdit arttırıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kat kat giyinin. Boynunuzu sarın!





EGZAMANIN TAM ZAMANI

Soğuyan hava, cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Kışın en sık görülen hastalıkların başında, seboreik yani yağ egzaması geliyor. Soğuk hava, nem kaybı, rüzgar, sıcak suyla yapılan uzun süreli banyolar nedeniyle özellikle yüz bölgemizde kızarıklık ve kaşıntı ortaya çıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, şunları öneriyor: Cildinizi düzenli olarak nemlendirin. Tahriş olmasını engelleyin. Hekiminizin önerisi doğrultusunda eczanelerden seboreik egzamaya özel krem ve şampuanlardan faydalanın.



RENGİ MOR FAYDASI BOL

ABD'li bilim adamları mor lahananın faydalarını sıraladı: Antioksidan deposudur. Hücreleri gençleştirir. Bağırsak iltihabını önler. Kalbi korur. Kemikleri güçlendirir.



ROMATİZMAYA ŞALGAM

Kalsiyum ve potasyum deposu şalgam sinirleri yatıştır. İdrar söktürücüdür. Romatizmaya iyi gelir. Böbrek taşını döker. Akciğerleri güçlendirir. Nefes açar.



HAVUÇ DOLUSU SAĞLIK

A vitamini deposu havuç, cildi güzelleştirir. Karaciğeri korur. Kalbi besler. Eklem ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Hipertansiyonla savaşır. Kemikleri güçlendirir.

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