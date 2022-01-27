Kış mevsimi kalp hastalarında tehdit arttırıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kat kat giyinin. Boynunuzu sarın!

Termometreler, soğuk hava rekorlarını gösteriyor! Bu durum, en çok kalp sağlığını etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Aydınlar, kış aylarının kalp hastaları için büyük risk taşıdığını söylüyor.
AĞRI VARSA...
"Soğuk havaya çıkıldığında şiddetli göğüs ağrısı meydana gelebilir. Bu ağrı koroner kalp hastalığının ilk belirtisi olabilir. Nokta şeklinde bir ağrı değildir, batma tarzında değildir. Bu ağrılara terleme, çarpıntı eşlik edebilir" diyor. Bu şikayetlerin görülmesi durumunda, mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söylüyor. Kalp hastalarına hayat kurtaran önerilerini sıralıyor: Soğukta kat kat giyinmek, boynu ve ağzı sarmak gerekir. Soğukta açık havada spor yapanların, kalbi daha fazla yorar.
MAGNEZYUM KANSERDEN KORUR
İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden araştırmacılar, magnezyumun kanserden koruduğunu açıkladı! Araştırmayı değerlendiren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, magnezyumun bağışıklığı güçlendirdiğini vurguladı.