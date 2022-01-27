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    Kış mevsimi kalp hastalarında tehdit arttırıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kat kat giyinin. Boynunuzu sarın!

    Kış mevsimi, en çok kalp hastalarını zorluyor. Bu aylarda kalp krizi riskinin arttığını belirten Prof. Dr. Ali Aydınlar uyarıyor: Kat kat giyinin. Boynunuzu sarın! İşte sizler için derlediğimiz 27 Ocak TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Soğuk hava kalbin düşmanı

    Termometreler, soğuk hava rekorlarını gösteriyor! Bu durum, en çok kalp sağlığını etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Aydınlar, kış aylarının kalp hastaları için büyük risk taşıdığını söylüyor.



    AĞRI VARSA...
    "Soğuk havaya çıkıldığında şiddetli göğüs ağrısı meydana gelebilir. Bu ağrı koroner kalp hastalığının ilk belirtisi olabilir. Nokta şeklinde bir ağrı değildir, batma tarzında değildir. Bu ağrılara terleme, çarpıntı eşlik edebilir" diyor. Bu şikayetlerin görülmesi durumunda, mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söylüyor. Kalp hastalarına hayat kurtaran önerilerini sıralıyor: Soğukta kat kat giyinmek, boynu ve ağzı sarmak gerekir. Soğukta açık havada spor yapanların, kalbi daha fazla yorar.



    MAGNEZYUM KANSERDEN KORUR
    İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden araştırmacılar, magnezyumun kanserden koruduğunu açıkladı! Araştırmayı değerlendiren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, magnezyumun bağışıklığı güçlendirdiğini vurguladı.



        YEŞİLLİK TÜKETİN
        "Magnezyumun bağışıklığın temel yapılarından olan T hücrelerinin çalışmasını sağlar. Magnezyumu düşük kişilerde bağırsak ve pankreas kanserinin daha sık olduğu görülmüştür. Kuru baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler magnezyumdan zengindir. Günde 300-350 mg civarında magnezyum alınması gerekir" diyor.



        EGZAMANIN TAM ZAMANI
        Soğuyan hava, cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Kışın en sık görülen hastalıkların başında, seboreik yani yağ egzaması geliyor. Soğuk hava, nem kaybı, rüzgar, sıcak suyla yapılan uzun süreli banyolar nedeniyle özellikle yüz bölgemizde kızarıklık ve kaşıntı ortaya çıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, şunları öneriyor: Cildinizi düzenli olarak nemlendirin. Tahriş olmasını engelleyin. Hekiminizin önerisi doğrultusunda eczanelerden seboreik egzamaya özel krem ve şampuanlardan faydalanın.

        RENGİ MOR FAYDASI BOL
        ABD'li bilim adamları mor lahananın faydalarını sıraladı: Antioksidan deposudur. Hücreleri gençleştirir. Bağırsak iltihabını önler. Kalbi korur. Kemikleri güçlendirir.

        ROMATİZMAYA ŞALGAM
        Kalsiyum ve potasyum deposu şalgam sinirleri yatıştır. İdrar söktürücüdür. Romatizmaya iyi gelir. Böbrek taşını döker. Akciğerleri güçlendirir. Nefes açar.

        HAVUÇ DOLUSU SAĞLIK
        A vitamini deposu havuç, cildi güzelleştirir. Karaciğeri korur. Kalbi besler. Eklem ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Hipertansiyonla savaşır. Kemikleri güçlendirir.

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        Haberler Sağlık Kış mevsimi kalp hastalarında tehdit arttırıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kat kat giyinin. Boynunuzu sarın!
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