Kış aylarının vazgeçilmez sebzesi brokolinin faydaları saymakla bitmiyor

Zengin bir kış sebzesi olan brokoli, kalori oranı düşük seviyelerde olması nedeniyle diyet sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Diyetisyen Yağmur Satıroğlu, brokolinin 10 faydası hakkında bilgi veriyor:
1) İçerisindeki sülforafan maddesiyle kansere karşı önleyicidir.
2) Brokoli sebzesinin içerisinde yoğun lif olması sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Kilo kontrolü bakımından da önemlidir.
3) Brokoli içerisinde bulunan lutein ve zeaksantin göz sağlığına karşı koruma sağlar.
4) İçerisindeki K vitamini ile kemik yoğunluğunu destekler.
5) Saç hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
6) Antioksidan özelliğinden dolayı vücut direncini artırır.
7) Çözünebilir lif sayesinde kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
8) Kalp sağlığını korur. Kan basıncını düzenler.
9) İçerisinde bol miktarda krom bulunması kan şekerine iyi gelir.
10) Cilt sağlığını korur.
DİYABETE YENİ UMUT
Japon bilim adamları, dünyada milyonlarca kişinin yakalandığı şeker hastalığının tedavisinde umut olabilecek bir çalışmaya imza attı. Vücudun fonksiyonlarını etkileyen hormonları üreten ve salgılayan pankreastaki adacık hücrelerini gen aktivasyonu yoluyla çoğalttı. Aynı zamanda kan şekeri seviyesini de kontrol eden hücreleri diyabet hastası farelere nakleden ekip, diyabetik farelerin kan şekeri seviyelerinin normale döndüğünü tespit etti. Uzmanlar bulguların, çoğaltılan adacık hücrelerinin nakli yoluyla yeni diyabet tedavilerinin geliştirilmesinin önünü açacağını belirtti.
MİDE DOSTU'MUZ'
Sevilen meyvelerden muzun içerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler bulunur. Enerji verir. Kan basıncını düzenler. Zayıflamaya yardımcı olur. Cinsel isteği artırır. Mide hastalıklarını dindirir. Cildi güzelleştirir. Dişleri beyazlatıyor.
PAPATYA ÇAYI GRİBİN İLACI
Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, griple mücadele eder. Kas gevşetici etkisiyle ağrıları keser. Şekeri dengeler. Öksürüğü giderir. Ağrıyı dindirir.
TANSİYONA ÇARE HAVUÇ
A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.
ÇÜRÜKLERE ARMUT
Armut, kilo vermeye yardımcıdır. Kanseri önler. Bağışıklığı ve kemikleri güçlendirir. Diş çürüklerini önler. Sindirim sistemini düzenler. Kalp sağlığına iyi gelir.