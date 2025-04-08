Kemikleri ve gözleri güçlendiren lahananın 5 önemli faydası!

Vitamin ve mineral içeriği ile sağlığa pek çok faydası bulunan Brüksel lahanası; obezite, kanser, diyabet ve kalp hastalığına savaş açıyor. Sağlıklı kilo vermeyi sağlayan, kemikleri ve gözleri güçlendiren bu sebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Kemikleri güçlendirir: Osteoporoz ve kemik kırıklarını engeller.



Bağışıklığı destekler: Vücudu hastalıklara karşı korur.



Kalp dostudur: Kalp rahatsızlığı riskini azaltıyor.



Sindirimi kolaylaştırır: Kabızlığı engeller.



Keskin gözlere: Katarakttan ve göz tansiyonundan korur.

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