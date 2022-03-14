Kelle paça içen güzelleşiyor! İçerdiği kollajen ile cildi beslerken saçları güzelleştiriyor

Zamana meydan okuyan güzelliğin yolu, mutfaktan geçiyor... Kış aylarında içimizi ısıtan kelle paça çorbası hem sağlığa hem de güzelliğe fayda sağlıyor. Diyetisyen Eda Ünal dana, kuzu, koyun gibi çeşitli hayvanların sakatatlarından yapılan kelle paçanın faydalarına değiniyor. "Kış aylarında sıkça kullanılan kelle paça orta çağdan itibaren iyileştirici özelliği ile ortaya çıkıyor. Cildi gençleştirici etkisi ve bağışıklığı güçlendirmede etkili olan bu çorba içerisinde yüksek protein içerir" diyor.
KALP HASTALARI DİKKAT...
Gribal enfeksiyonlara iyi gelen kelle paça, içerdiği kollajen ve kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiriyor. Cilt, tırnak ve saç sağlığına fayda sağlıyor. Cildin elastikiyetini arttırarak daha genç bir görünüm elde edilmesini yardımcı oluyor. Saçlarında daha hızlı uzamasını sağlıyor. Ancak bu çorbayı kalp damar hastalığı olanların ve kolesterol hastalarının tüketmemesi öneriliyor.
UYKU APNESİ ERKEK DÜŞMANI
Horlama, hem uyku kalitesini hem de sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, horlamanın erkeklerde daha sık görüldüğünü söylüyor. Horlamanın, başka hastalıkları da beraberinde getirdiğini söylüyor. Gün içerisinde yorgunluk, konsantrasyon kaybı gibi şikayetlerinin olması genellikle uyku apnesini işaret ediyor. Hastalığın tanısı, uyku laboratuvarında tüm gece uyku incelemesiyle konuluyor. Op. Dr. Bahadır Baykal, tedavi hakkında şunları söylüyor: Öncelikle kişi kilo vermeli ve egzersiz yapılmalı. Uygun hastalarda CPAP denilen pozitif basınçlı hava maskesi kullanılabilir. Ayrıca ağız içi aparatlar da bazen faydalı olur.
KALPLERE TARÇIN GÜCÜ
Kolesterolü düşüren tarçın, kalbi korur. Alzheimer ve Parkinsonla mücadele eder. Enfeksiyonlarla savaşır. Diyabeti önler. Zayıflatır.
KEMİKLERE HURMA
Bağışıklığı güçlendiren hurma, tok tutar. Tatlı krizlerini önleyerek kan şekerini dengeler. Kabızlığı önler. Kalp ve damar sağlığını korur
KANSERE MANDALİNA
C vitamini deposu mandalina, akciğer, meme, kolon ve mide kanserinden korur. Obeziteyle savaşır. Kan basıncını dengeler. Kemik erimesini önler.