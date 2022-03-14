Kelle paça içen güzelleşiyor! İçerdiği kollajen ile cildi beslerken saçları güzelleştiriyor





UYKU APNESİ ERKEK DÜŞMANI

Horlama, hem uyku kalitesini hem de sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, horlamanın erkeklerde daha sık görüldüğünü söylüyor. Horlamanın, başka hastalıkları da beraberinde getirdiğini söylüyor. Gün içerisinde yorgunluk, konsantrasyon kaybı gibi şikayetlerinin olması genellikle uyku apnesini işaret ediyor. Hastalığın tanısı, uyku laboratuvarında tüm gece uyku incelemesiyle konuluyor. Op. Dr. Bahadır Baykal, tedavi hakkında şunları söylüyor: Öncelikle kişi kilo vermeli ve egzersiz yapılmalı. Uygun hastalarda CPAP denilen pozitif basınçlı hava maskesi kullanılabilir. Ayrıca ağız içi aparatlar da bazen faydalı olur.



KALPLERE TARÇIN GÜCÜ

Kolesterolü düşüren tarçın, kalbi korur. Alzheimer ve Parkinsonla mücadele eder. Enfeksiyonlarla savaşır. Diyabeti önler. Zayıflatır.



KEMİKLERE HURMA

Bağışıklığı güçlendiren hurma, tok tutar. Tatlı krizlerini önleyerek kan şekerini dengeler. Kabızlığı önler. Kalp ve damar sağlığını korur



KANSERE MANDALİNA

C vitamini deposu mandalina, akciğer, meme, kolon ve mide kanserinden korur. Obeziteyle savaşır. Kan basıncını dengeler. Kemik erimesini önler.

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