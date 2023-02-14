Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 14.02.2023 15:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2023 15:46
    ABONE OL

    Kekik çayı neye iyi gelir ,nasıl yapılır? Kekik çayının faydaları nelerdir?

    Kekik çayı vitamin, mineral ve Omega 3 içerir. Vücudun ihtiyacı olan besin değerlerini karşılar. Birçok hastalıktan korur. Vücut direncini arttırır ve bağışıklığı güçlendirir. Omega 3 asidi beyin için oldukça önemlidir. Beyindeki fonksiyonların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardım eder. Unutkanlık, vb. gibi hastalıklardan korur. Beyin hücrelerinin canlı ve aktif kalmasını destekler. Böylece yaşlılık dönemlerinde unutkanlık gibi sorunlar görülmez.

    takvim.com.tr
    Kekik çayının faydaları nelerdir? Kekik çayı neye iyi gelir ,nasıl yapılır?

    Kekik çayı tansiyon sorunlarında etkili olan bitkidir. Dağlardan toplanarak hazırlanan çay oldukça doğaldır. Hafızanın güçlenmesine yardım eder. Tansiyonla birlikte kolesterol üzerinde de olumlu etkileri vardır.

    Kekik Çayının Faydaları Nelerdir?

    Kekik çayının faydaları şunlardır:

    • Öksürük sorunu yaşayanlar kekik çayı içmelidir. Çay öksürüğü yok ederken aynı zamanda balgamın atılmasına da yardım eder. Grip gibi solunum yolu hastalıklarına yakalananlar taze kekik çayını demleyebilir. İçine başka besinler eklendiğinde vitamin açısından daha zengin hale getirilebilir.

    • Kekik çayı C vitamini içerir. C vitamini birçok hastalıktan korur. Özellikle kış mevsimlerinde bağışlık sistemi üzerinde oldukça büyük etkisi vardır. Bağışıklığı yüksek olanların hastalıklara yakalanma riski düşüktür.

    • Gerginlik yaşayanlar ve sinir sistemi ile ilgili sorunu olanlar kekik çayından destek alabilir. Sinir sistemini rahatlatıcı etkiler gösterir. Gün içinde sakinleştirir ve zihni rahatlatır.

    • Kadınların rahminde ve genital bölgesinde yer alan yaraları iyileştirir. Birçok virüste tedavi edici özellikte olup kadınların adet dönemlerinde de yardımcı olan bitkiler arasında yer alır.

    • Ciltteki yaraları iyileştirir. Özellikle strese bağlı gelişen zona hastalığının tedavisinde son derece etkilidir. Zona ağrısını alır ve kızarıklıkla birlikte kaşıntıları da önler.

        • Gece tüketilmesi durumunda zihni rahatlatır. Zihni rahatlatıcı etkisi sayesinde beynin daha iyi çalışmasına destek olur.

        • Bağırsak sorunlarında kullanılır. Virüs ve bakterilerin ölmesine yardım eder. Bağırsak ile ilgili problemlerin iyileşmesi için etkili çözümler sunar.

        • Zayıflamak isteyenler düzenli ve dengeli beslenmeyle birlikte yardımcı çaylar da kullanabilir. Kekik çayı zayıflamada yardım eder. Kilo vermek için metabolizmayı hızlandırır.

        • Yanlış beslenme ya da midenin işlevini tam olarak yerine getirememesi durumunda hazımsızlık sorunu ortaya çıkabilir. Çay içildiğinde hazımsızlık geçer.

        • Dudak kenarı ve ağız çevresinde uçuk görülebilir. Virüsün vücuda girmesi sonucunda ağız ve diğer bölgelerde uçuklar ortaya çıkabilir. Kekik çayı uçukların daha kısa sürede iyileşmesine yardım eder.

        • Ciltteki sivilcelerin iyileşmesini sağlar. Akne tedavisi olanlar ek olarak kekik çayı tüketebilir. Cildin pürüzsüz olmasına yardım eder. Cilde canlılık kazandırır. Lekelere karşı cildi güzelleştirir.

        • Egzama cilt hastalıklarının başında gelir. Egzamanın olumsuz etkileri kekik çayıyla düzelir.

        • Kadınların regl dönemlerinde agresif hareketleri olduğunda kekik çayı sakinleştirir. Sakinleştirici etkiler kadınların zorlu dönemlerini kolaylaştırır.

        • Mide bulantısını geçirir ve mideyi rahatlatır.

        • Vücutta istenmeyen maddeler dışarı atılır. Detoks suyu hazırlayanlar diğer bitkilerle birlikte sağlıklı bir karışım elde edebilir.

        Kekik Çayı Nasıl Yapılır?

        Kekik çayı yapımı kekiklerin su ile birlikte kaynatılmasıyla elde edilir. Kekikler taze bir şekilde toplanır ve suyun içine alınır. Kaynatma işleminin ardından demleme süreci başlar.

        Kekik Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Kekik çayı tüketimi gün içinde yapılabilir. Mideyi rahatlatan çay fazla tüketilmemelidir.

            Kekik Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

            Folik asit açısından zengin olan ürün çeşitli vitaminler içerir. Kekik çayı içeriği A ve K vitaminlerinden oluşur. Vücut için destekleyici olan E vitamini de çayı faydalı kılan vitaminlerdendir. Bolca mineral bulunan kekik çayı kemiklerin güçlenmesini sağlar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ankara’da Deniz Baykal’a veda!
            Haberler Sağlık Kekik çayı neye iyi gelir ,nasıl yapılır? Kekik çayının faydaları nelerdir?
                SON DAKİKA