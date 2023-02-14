Kekik çayı neye iyi gelir ,nasıl yapılır? Kekik çayının faydaları nelerdir?

• Gece tüketilmesi durumunda zihni rahatlatır. Zihni rahatlatıcı etkisi sayesinde beynin daha iyi çalışmasına destek olur.

• Bağırsak sorunlarında kullanılır. Virüs ve bakterilerin ölmesine yardım eder. Bağırsak ile ilgili problemlerin iyileşmesi için etkili çözümler sunar.

• Zayıflamak isteyenler düzenli ve dengeli beslenmeyle birlikte yardımcı çaylar da kullanabilir. Kekik çayı zayıflamada yardım eder. Kilo vermek için metabolizmayı hızlandırır.

• Yanlış beslenme ya da midenin işlevini tam olarak yerine getirememesi durumunda hazımsızlık sorunu ortaya çıkabilir. Çay içildiğinde hazımsızlık geçer.

• Dudak kenarı ve ağız çevresinde uçuk görülebilir. Virüsün vücuda girmesi sonucunda ağız ve diğer bölgelerde uçuklar ortaya çıkabilir. Kekik çayı uçukların daha kısa sürede iyileşmesine yardım eder.