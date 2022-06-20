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    • Sağlık
    • 20.06.2022 15:37
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    • 20.06.2022 15:38
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    Kedi otu çayı faydaları neler? Kedi otu çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

    Kedi otu çayı mental olarak rahatlatan etkilere sahiptir. Özellikle çok sık baş ağrısı yaşayanlar kedi otu çayını kaynatıp içtiklerinde baş ağrıları azalır. Mental olarak rahatlama sağlar. Stres ve kaygı sorunu yaşayanları kaygılarını azaltır.

    takvim.com.tr
    Kedi otu çayı faydaları neler?

    Kedi otu çayı uyku sorunu yaşayanlar için etkili çözümler sunar. Uykusuzluk yaşandığı anlarda içildiği zaman uyku gelir. Sabahları yorgunluk ve halsizlik gibi sıkıntıları da önler. Anksiyete sorunu olanlar çayı tükettiklerinde sakinleşebilir. Çay ile birlikte kaygı ve endişe azalır.

    Kedi Otu Çayının Faydaları Nelerdir?

    Kedi otu çayının faydaları şunlardır:

    • Çay sakinleştirici etki gösterir. Mental olarak rahatlatır. Zihnin dinlenmesine ve beynin daha sakin kalmasına yardım eder. Uyku sorunlarında etkili olan çaylar arasında yer alır.

    • Hayatında stres faktörü çok fazla olanlarda dinlendirici etkiler sağlar. Stresli ve sinirli olanlar çayı günlük olarak tüketmelidir. Böylece iş yaşamında daha sakin ve dingin bir yaşam elde edilir.

    • Birçok ağrının tedavisinde kullanılır. Ağrı kesici özellikte olması bitkinin bitkisel ağrı kesici olması anlamına gelir. Ağrıları azaltırken diğer yandan vücuda zarar vermez. Sürekli olarak ilaç tüketimi vücudun pek çok organı için zararlıdır.

    • Yüksek tansiyon damarlara ve kalbe zarar verebilecek hastalıklar arasında yer alır. Damar sağlığı için yüksek tansiyonu olanlar dikkat etmelidir. Kedi otu tansiyon sorununa iyi gelir. Tansiyon yüksekliğinde düşürücü etkiler gösterir.

    • Bazı hastalıklardan dolayı ya da mental olarak yaşanan sorunlardan kaynaklı nefes darlığı görülebilir. Nefes darlığı olduğu zaman doktora gidilmesi gerekir. Doktorun verdiği tedaviye ek olarak bitkisel tedavi de uygulanabilir. Kedi otu sakinleştirici özelliğinin yanında nefes darlığı sorunu yaşayanlara da iyi gelir.

        • Kan basıncı stres, vb. gibi durumlarda artabilir. Kan basıncını dengelemek için kedi otu çayından faydalanılabilir. Kan basıncı dengelendiğinde damar ve kalp sağlığı da korunur.

        • Huzursuz bacak hastalığı çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Sosyal yaşamı etkileyen hastalıklar arasında yerini alır. Hareketli bacak hastalığını tedavi etmek isteyenler kedi otu çayından destek alabilir. Düzenli olarak kullandıklarında hastalık daha az görülmeye başlar.

        • Kalp sağlığını korur. Kalp hastalığı olanlar doktor kontrolünde çayı tüketebilir. Faydalı etkileri kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterir.

        • Panik atak nöbeti geçirenler ya da atağın geleceğini anlayanlar çay içerek sakinleşebilir. Panik atak hastalarında sakinleştirici özelliği sayesinde son derece rahatlatıcı özelliktedir. Atakların daha az olmasına yardım eder.

        • Kadınlar için zorlu dönemlerden bir tanesi regl dönemleridir. Kedi otu çayı regl sancısında kullanılabilir. Adet dönemleri daha rahat ve konforlu bir şekilde geçer.

        • Kasların kasılmasını önler. Rahatlatıcı etkisi sayesinde kasların daha rahat hareket etmesine yardım eder. Kas hareketlerini düzenler.

        Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır?

        Kedi otu çayı yapımı demlenerek hazırlanır. Kaynar su hazırlandıktan sonra içine bitki koyulur. Demleme işleminin ardından çay hazır hale gelir. Taze olarak demlendiğinde etkisi çok daha hızlı olur. İçine farklı bitkiler atılarak da kaynatılabilir.

            Kedi Otu Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

            Kedi otu çayı tüketimi gece uyumadan önce ya da gün içinde gerçekleşir. Uyku sorunu yaşayanların gece tüketmesinde fayda vardır. Uykusuzluk sorunu yaşayanlar içtiklerinde kendilerini daha iyi hisseder.

            Kedi Otu Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

            Kedi otu çayı içeriği uykuyu arttıran maddelerden meydana gelir. Asitler ve mineraller vücudun daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur. Kedi otunda vücudu destekleyici maddeler yer alır.
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            Haberler Sağlık Kedi otu çayı faydaları neler? Kedi otu çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?
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