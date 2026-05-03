Evcil hayvanlarda fazla kilo ve obezite, veterinerlerin en sık karşılaştığı sağlık sorunlarının başında geliyor. Ancak uygulanan zayıflama programlarının büyük bölümü başarısız oluyor. Nitekim bilimsel veriler, bu süreçte ciddi bir uyumsuzluk olduğunu ortaya koyuyor.
Uluslararası akademik platformda yayımlanan ve Animals dergisinde yer alan güncel bir araştırmaya göre, kilo verme programına dahil edilen köpeklerin yarısından fazlası beklenenin aksine kilo aldı. Çalışmada, kilo yönetiminin yalnızca beslenme üzerinden ele alınmasının en büyük hata olduğu vurgulandı.
EVCİL HAYVANINIZIN KİLOSU NORMAL Mİ?
Veterinerler, hayvanların kilo durumunu belirlemek için "vücut kondisyon skoru" yöntemini kullanıyor. Bu sistemde 1 ile 9 arasında puanlama yapılıyor ve 5 ideal kilo olarak kabul ediliyor.
Araştırmada da bu sistemin, kilo artışını erken aşamada tespit etmek açısından kritik olduğu ifade ediliyor.
DÜNYA GENELİNDE TABLO NE DURUMDA?
Bilimsel veriler, evcil hayvanların yaklaşık yarısının fazla kilolu veya obez olduğunu gösteriyor. Özellikle orta yaş grubundaki hayvanlar daha yüksek risk altında bulunuyor.
ABD'de milyonlarca hayvanın incelendiği geniş kapsamlı bir çalışmada:
Araştırma bulgularına göre benzer oranlar Avustralya, Avrupa ve Çin'de de gözlemleniyor.
HANGİ HAYVANLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?
Çalışmada, bazı hayvanların obeziteye daha yatkın olduğu belirtiliyor:
Araştırmacılar ayrıca, sahiplerin yaşam tarzının da belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Birçok hayvan sahibinin, evcil hayvanının fazla kilolu olduğunu fark etmediği ve bu durumun "kilo körlüğü" olarak tanımlandığı ifade ediliyor.
FAZLA KİLO NEDEN CİDDİ BİR SORUN?
Uzmanlara göre obezite, evcil hayvanlar için sadece estetik bir problem değil. Araştırmada, fazla kilonun birçok hastalıkla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulanıyor.
Ayrıca fazla kilo, hayvanların hareket kabiliyetini ve sosyal etkileşimini de olumsuz etkiliyor.
KLASİK ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİ NEDEN İŞE YARAMIYOR?
Araştırmada, geleneksel yöntemlerin neden yetersiz kaldığı da detaylı şekilde ele alınıyor. Sadece kalori kısıtlamasına dayalı sistemlerin sürdürülebilir olmadığı belirtiliyor.
Hayvanlar daha az beslendiğinde açlık hissi artıyor ve yiyecek arama davranışı yoğunlaşıyor. Bu durum sahiplerde suçluluk hissi yaratıyor ve çoğu zaman ek ödül mamaları verilmesine neden oluyor.
Bunun yanı sıra:
Bu etkenler sürecin yarıda bırakılmasına yol açıyor.
EVCİL HAYVANLAR NASIL SAĞLIKLI ŞEKİLDE KİLO VERİR?
Animals dergisinde yayımlanan araştırma, kilo kontrolünde daha kapsamlı bir yaklaşım gerektiğini ortaya koyuyor.
1. Doğru veriyle plan oluşturulmalı
Hayvanların düzenli olarak tartılması ve kondisyon skorunun takip edilmesi gerekiyor. Günlük tüketilen tüm besinler kayıt altına alınmalı ve veterinerle paylaşılmalı.
2. Doyurucu ama düşük kalorili beslenme tercih edilmeli
Diyet programı, hayvanın aç kalmadan doymasını sağlamalı. Düşük kalorili ödüller günlük beslenmeye kontrollü şekilde eklenebiliyor.
3. Doğal davranışlar desteklenmeli
Yemek tek seferde verilmek yerine bölünmeli. Araştırmada, bulmaca oyuncakları ve yiyecek arama aktivitelerinin hem fiziksel hem zihinsel fayda sağladığı belirtiliyor.
4. Ödül davranışı doğru yönetilmeli
Sofra alışkanlığı olan hayvanların bu düzene tepki gösterebileceği ifade ediliyor. Bu noktada yiyecek yerine alternatif aktiviteler öneriliyor.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
Araştırmayı yürüten bilim insanları, evcil hayvanlarda kilo kontrolünün yalnızca beslenme planıyla sınırlı olmadığını vurguluyor. Davranış yönetimi ve insan-hayvan etkileşiminin sürecin merkezinde yer aldığı belirtiliyor.
Uzmanlara göre doğru yöntemler uygulandığında, evcil hayvanların hem yaşam süresi uzuyor hem de yaşam kalitesi belirgin şekilde artıyor.