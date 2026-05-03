Araştırmada sadece kalori kısıtlamasına dayalı sistemlerin yetersiz kaldığı, kilo kontrolünde davranış yönetimi ve insan-hayvan etkileşiminin de gerekli olduğu vurgulandı.

ABD'de yapılan geniş kapsamlı çalışmada köpeklerin yüzde 50'sinin fazla kilolu, yüzde 13'ünün obez olduğu, kedilerin yüzde 45'inin fazla kilolu, yüzde 22'sinin obez olduğu belirlendi.

Evcil hayvanlarda fazla kilo ve obezite, veterinerlerin en sık karşılaştığı sağlık sorunlarının başında geliyor. Ancak uygulanan zayıflama programlarının büyük bölümü başarısız oluyor. Nitekim bilimsel veriler, bu süreçte ciddi bir uyumsuzluk olduğunu ortaya koyuyor.

Uluslararası akademik platformda yayımlanan ve Animals dergisinde yer alan güncel bir araştırmaya göre, kilo verme programına dahil edilen köpeklerin yarısından fazlası beklenenin aksine kilo aldı. Çalışmada, kilo yönetiminin yalnızca beslenme üzerinden ele alınmasının en büyük hata olduğu vurgulandı.

Uzmanlara göre obezite, sadece görünüm değil ciddi sağlık riskleri anlamına geliyor.

EVCİL HAYVANINIZIN KİLOSU NORMAL Mİ?

Veterinerler, hayvanların kilo durumunu belirlemek için "vücut kondisyon skoru" yöntemini kullanıyor. Bu sistemde 1 ile 9 arasında puanlama yapılıyor ve 5 ideal kilo olarak kabul ediliyor.

6 puan: %10 fazla kilo

7 puan: %20 fazla kilo

8 ve üzeri: Obezite (%30 ve üstü)

Araştırmada da bu sistemin, kilo artışını erken aşamada tespit etmek açısından kritik olduğu ifade ediliyor.