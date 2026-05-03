CANLI YAYIN
Geri

Kedi ve köpeğiniz ideal kiloda mı? 1’den 9’a kadar vücut skorunu test edin

Dünya genelinde kedi ve köpeklerin yarısı obezite tehlikesiyle karşı karşıya. Animals dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, klasik diyetlerin neden işe yaramadığını ve 'kilo körlüğü' tehlikesini ortaya koydu. İşte evcil hayvanınızı sağlıklı kilosuna kavuşturacak bilimsel yöntemler...

Giriş Tarihi:
Kedi ve köpeğiniz ideal kiloda mı? 1’den 9’a kadar vücut skorunu test edin
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Animals dergisinde yayımlanan araştırmaya göre kilo verme programına dahil edilen köpeklerin yarısından fazlası beklenenin aksine kilo aldı.
  • ABD'de yapılan geniş kapsamlı çalışmada köpeklerin yüzde 50'sinin fazla kilolu, yüzde 13'ünün obez olduğu, kedilerin yüzde 45'inin fazla kilolu, yüzde 22'sinin obez olduğu belirlendi.
  • Araştırmada obezite nedeniyle evcil hayvanlarda diyabet, kalp hastalıkları, kanser riski artıyor, yaşam süresi kısalıyor.
  • Veterinerler hayvanların kilo durumunu 1 ile 9 arasında puanlanan vücut kondisyon skoru yöntemiyle belirliyor ve 5 puanı ideal kilo olarak kabul ediyor.
  • Araştırmada sadece kalori kısıtlamasına dayalı sistemlerin yetersiz kaldığı, kilo kontrolünde davranış yönetimi ve insan-hayvan etkileşiminin de gerekli olduğu vurgulandı.

Evcil hayvanlarda fazla kilo ve obezite, veterinerlerin en sık karşılaştığı sağlık sorunlarının başında geliyor. Ancak uygulanan zayıflama programlarının büyük bölümü başarısız oluyor. Nitekim bilimsel veriler, bu süreçte ciddi bir uyumsuzluk olduğunu ortaya koyuyor.

Fazla kilo, evcil hayvanlarda hareket kabiliyetini azaltarak günlük yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Uluslararası akademik platformda yayımlanan ve Animals dergisinde yer alan güncel bir araştırmaya göre, kilo verme programına dahil edilen köpeklerin yarısından fazlası beklenenin aksine kilo aldı. Çalışmada, kilo yönetiminin yalnızca beslenme üzerinden ele alınmasının en büyük hata olduğu vurgulandı.

Uzmanlara göre obezite, sadece görünüm değil ciddi sağlık riskleri anlamına geliyor.

EVCİL HAYVANINIZIN KİLOSU NORMAL Mİ?

Veterinerler, hayvanların kilo durumunu belirlemek için "vücut kondisyon skoru" yöntemini kullanıyor. Bu sistemde 1 ile 9 arasında puanlama yapılıyor ve 5 ideal kilo olarak kabul ediliyor.

  • 6 puan: %10 fazla kilo
  • 7 puan: %20 fazla kilo
  • 8 ve üzeri: Obezite (%30 ve üstü)

Araştırmada da bu sistemin, kilo artışını erken aşamada tespit etmek açısından kritik olduğu ifade ediliyor.

Araştırmalar, her iki evcil hayvandan birinin fazla kilolu olduğunu ortaya koyuyor.

DÜNYA GENELİNDE TABLO NE DURUMDA?

Bilimsel veriler, evcil hayvanların yaklaşık yarısının fazla kilolu veya obez olduğunu gösteriyor. Özellikle orta yaş grubundaki hayvanlar daha yüksek risk altında bulunuyor.

ABD'de milyonlarca hayvanın incelendiği geniş kapsamlı bir çalışmada:

  • Köpeklerin %50'sinin fazla kilolu olduğu
  • %13'ünün obez olduğu
  • Kedilerin %45'inin fazla kilolu olduğu
  • %22'sinin obez olduğu belirlendi

Araştırma bulgularına göre benzer oranlar Avustralya, Avrupa ve Çin'de de gözlemleniyor.

Özellikle orta yaş grubundaki hayvanlar, kilo artışı açısından daha yüksek risk taşıyor.

HANGİ HAYVANLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Çalışmada, bazı hayvanların obeziteye daha yatkın olduğu belirtiliyor:

  • Yemeğe aşırı ilgi duyanlar
  • Düşük hareket düzeyine sahip olanlar
  • Sürekli ev ortamında yaşayan kediler
  • Kısırlaştırılmış hayvanlar
  • Genetik yatkınlığı bulunan ırklar

Araştırmacılar ayrıca, sahiplerin yaşam tarzının da belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Birçok hayvan sahibinin, evcil hayvanının fazla kilolu olduğunu fark etmediği ve bu durumun "kilo körlüğü" olarak tanımlandığı ifade ediliyor.

Kedi ve köpeğiniz ideal kiloda mı? 1’den 9’a kadar vücut skorunu test edin-6

FAZLA KİLO NEDEN CİDDİ BİR SORUN?

Uzmanlara göre obezite, evcil hayvanlar için sadece estetik bir problem değil. Araştırmada, fazla kilonun birçok hastalıkla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

  • Diyabet ve kalp hastalıkları riski artıyor
  • Cilt hastalıkları ve kanser görülme olasılığı yükseliyor
  • Eklem rahatsızlıkları ağırlaşıyor
  • Sıcak çarpması riski artıyor
  • Yaşam süresi kısalıyor

Ayrıca fazla kilo, hayvanların hareket kabiliyetini ve sosyal etkileşimini de olumsuz etkiliyor.

KLASİK ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİ NEDEN İŞE YARAMIYOR?

Araştırmada, geleneksel yöntemlerin neden yetersiz kaldığı da detaylı şekilde ele alınıyor. Sadece kalori kısıtlamasına dayalı sistemlerin sürdürülebilir olmadığı belirtiliyor.

Hayvanlar daha az beslendiğinde açlık hissi artıyor ve yiyecek arama davranışı yoğunlaşıyor. Bu durum sahiplerde suçluluk hissi yaratıyor ve çoğu zaman ek ödül mamaları verilmesine neden oluyor.

Bunun yanı sıra:

  • Metabolizma yavaşlayabiliyor
  • Kilo kaybı geciktiğinde motivasyon düşüyor
  • Veteriner kontrolleri bazı hayvanlar için stres yaratıyor

Bu etkenler sürecin yarıda bırakılmasına yol açıyor.

Kedi ve köpeğiniz ideal kiloda mı? 1’den 9’a kadar vücut skorunu test edin-7

EVCİL HAYVANLAR NASIL SAĞLIKLI ŞEKİLDE KİLO VERİR?

Animals dergisinde yayımlanan araştırma, kilo kontrolünde daha kapsamlı bir yaklaşım gerektiğini ortaya koyuyor.

1. Doğru veriyle plan oluşturulmalı

Hayvanların düzenli olarak tartılması ve kondisyon skorunun takip edilmesi gerekiyor. Günlük tüketilen tüm besinler kayıt altına alınmalı ve veterinerle paylaşılmalı.

2. Doyurucu ama düşük kalorili beslenme tercih edilmeli

Diyet programı, hayvanın aç kalmadan doymasını sağlamalı. Düşük kalorili ödüller günlük beslenmeye kontrollü şekilde eklenebiliyor.

3. Doğal davranışlar desteklenmeli

Yemek tek seferde verilmek yerine bölünmeli. Araştırmada, bulmaca oyuncakları ve yiyecek arama aktivitelerinin hem fiziksel hem zihinsel fayda sağladığı belirtiliyor.

4. Ödül davranışı doğru yönetilmeli

Sofra alışkanlığı olan hayvanların bu düzene tepki gösterebileceği ifade ediliyor. Bu noktada yiyecek yerine alternatif aktiviteler öneriliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Araştırmayı yürüten bilim insanları, evcil hayvanlarda kilo kontrolünün yalnızca beslenme planıyla sınırlı olmadığını vurguluyor. Davranış yönetimi ve insan-hayvan etkileşiminin sürecin merkezinde yer aldığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre doğru yöntemler uygulandığında, evcil hayvanların hem yaşam süresi uzuyor hem de yaşam kalitesi belirgin şekilde artıyor.

Yaban mersini büyüklüğünde! Beyne yerleştirilen akıllı çip ile evde depresyon tedavisi
SONRAKİ HABER

Çiple evde depresyon tedavisi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler