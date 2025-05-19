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Kaygı depresyona sürükler

Gelecek kaygısı, bireylerin geleceğe dair belirsizlikler nedeniyle yoğun endişe yaşaması olarak tanımlanıyor. Pandemi sonrası dönemde özellikle artış gösteriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025
Kaygı depresyona sürükler

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Gelecek kaygısı, bireylerin geleceğe dair belirsizlikler nedeniyle yoğun endişe yaşaması olarak tanımlanıyor. Pandemi sonrası dönemde özellikle artış gösteriyor.

Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi, genç bireyler arasında, gelecek kaygısı ve çeyrek yaşam krizi gibi iki önemli psikolojik sorun giderek daha fazla görüldüğünü söylüyor. "Bu durum depresyon ve anksiyete gibi duygu durum bozukluklarıyla ilişkilidir. Olumsuz duyguları tetikleyebilir. Sürekli olumsuz senaryolar hayal etmek, bilişsel süreçlerde sapmaya yol açar ve felaketleştirme eğilimine neden olur" diye konuşuyor.

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