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Sıcak havalar ısındı bakteriler çoğaldı! Uzmanı çocuklar için ishal riskine karşı uyardı

Havaların ısınmasıyla çocuklar dışarıda daha fazla vakit geçiriyor, ancak el, ağız ve yüzey teması arttıkça bakteriler de çoğalıyor. Sıcak ortamda yiyecek ve içeceklerdeki bakteriler, çocukları ishal gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakabiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025
Sıcak havalar ısındı bakteriler çoğaldı! Uzmanı çocuklar için ishal riskine karşı uyardı

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Havaların ısınmasıyla çocuklar, parklarda ve bahçelerde gönüllerince oynamanın keyfini yaşıyor.

Ancak dışarıda daha fazla zaman geçirmeleri sonucu el, ağız ve yüzey temaslarının artmasının yanı sıra sıcak ortamda yiyecek ve içeceklerdeki bakterilerin çoğalması ishale yol açarak sağlıklarını tehdit edebiliyor.

Çoğu ishal tablosu hafif geçiyor. Bir hafta içinde bağırsak düzeni normale dönüyor. Ancak 5 yaşın altındaki çocuklarda ishale kusmanın eşlik ettiği ve su içmesinin sağlanamadığı durumlarda oluşan sıvı kaybı hayatı tehdit edebilecek tablolar oluşturabiliyor.

KUSMA VE BULANTI...
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İrem Bulut, ishalin en belirgin özelliklerinden biri iştahsızlık olsa da özellikle kusmanın da yaşandığı durumlarda vücutta sıvı kaybına daha fazla dikkat etmek gerektiğini belirtiyor, "İshal geliştiğinde yapılan en önemli hata, çocukların sıvı alımı yerine yemek yemelerine odaklanmaktır. Çocuklar zorlanmamalı ve sık sık su tüketmeleri sağlanmalıdır" diyor.

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